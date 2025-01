Toulouse FC : Rasmus Nicolaisen revient sur sa blessure et espère un retour prochain

En octobre dernier, le Toulouse FC perdait son capitaine et défenseur central, Rasmus Nicolaisen, en raison d’une blessure contractée lors d’un match de championnat. Depuis cet incident, le défenseur danois de 27 ans est toujours indisponible. Dans une interview récente, il s’est confié sur cette épreuve qu’il qualifie de « tragi-comique ».

Rasmus Nicolaisen : « C’était tragi-comique »

Rasmus Nicolaisen avait pourtant débuté la saison sur une note positive avec le Toulouse FC. Pilier de la défense de Carles Martinez Novell, il avait participé à sept rencontres de Ligue 1 en tant que titulaire indiscutable. En octobre 2024, sa progression avait été récompensée par une première convocation en équipe nationale du Danemark.

Cependant, alors qu’il venait à peine de rejoindre ses coéquipiers pour les premières séances d’entraînement, une blessure au tendon d’Achille et au mollet a été diagnostiquée. Cette mésaventure a mis un coup d’arrêt brutal à ses ambitions, le contraignant à rentrer à Toulouse pour entamer sa rééducation.

Dans une interview récente, le natif de Herning est revenu sur cette période difficile : « Ce n’était pas vraiment amusant. J’étais impatient d’avoir cette chance et de me montrer. C’était tragi-comique. On dit souvent qu’il n’y a pas de bon ou de mauvais timing, mais là, clairement, ce n’était pas le bon moment pour se blesser. J’ai fini par en rire, c’était tellement incroyable… mais c’est comme ça, c’est le football. »

Des nouvelles de Rasmus !



Notre solide Viking poursuit actuellement sa rééducation 💪



Et il nous a promis de ne pas troquer ses crampons contre des gants de boxe 😉 Pour le plus grand bonheur de nos préparateurs physiques, qui souffrent pendant ces séances ! pic.twitter.com/46qnjAZ38F — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 27, 2024

Un retour attendu pour février

Depuis cette blessure, Rasmus Nicolaisen a manqué plusieurs matchs importants, tant avec le Toulouse FC qu’avec la sélection nationale, un objectif qu’il rêvait d’atteindre depuis longtemps. Malgré tout, le joueur reste concentré sur son retour :

« J’ai seulement un peu échangé avec le staff médical de l’équipe nationale. Brian (Brian Priske, sélectionneur danois) et moi n’avons pas encore discuté directement. Pour l’instant, je me concentre sur mon retour avec Toulouse et sur le fait de donner de bonnes performances. »

Avant la trêve de Noël, le club a partagé des nouvelles encourageantes concernant son défenseur. Toutefois, le retour de Nicolaisen sur les terrains est prévu pour février 2025, selon les estimations médicales.