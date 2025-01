Mercato PSG : Révélations sur les coulisses du prêt de Kolo Muani à la Juve

Le PSG a officialisé le prêt sans option d’achat de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin, jeudi. Mais selon la presse italienne, l’attaquant français aurait finalement pu atterrir chez un autre grand club de Serie A. Explications.

Mercato PSG : Le Napoli aurait voulu empêcher Kolo Muani de jouer contre la Juventus

L’aventure de Randal Kolo Muani au PSG n’a pas été des plus heureuses cette saison sous les ordres de Luis Enrique, qui ne comptait plus sur lui. Les deux parties devaient trouver une solution pour ne pas laisser le joueur dans une situation insatisfaisante, et le prêt à la Juventus s’est concrétisé. L’officialisation a pris du temps en raison du nombre de prêts déjà effectués par le club de la capitale, un problème finalement résolu. Mais dans ce dossier, Naples a tenté de jouer un mauvais tour au Paris SG.

Le match Naples-Juventus comme argument

Alors que les relations sont plutôt bonnes entre les dirigeants napolitains et Nasser Al-Khelaïfi en raison des nombreux transferts vers la capitale, tels que Lavezzi, Cavani, Fabian Ruiz et plus récemment Khvicha Kvaratskhelia, le club italien a cherché à ralentir les négociations pour une raison bien précise.

La Repubblica révèle dans son édition du jour que Naples a fait pression pour que l’accord ne soit pas conclu avant le match Naples-Juventus, afin d’empêcher la participation de Kolo Muani à cette rencontre importante. Une tentative qui a échoué, car la Vieille Dame souhaitait boucler rapidement l’opération en s’appuyant sur l’entente entre Thiago Motta, qui a joué à Paris entre 2012 et 2018, et Nasser Al-Khelaïfi.