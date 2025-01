Vente OM : Marseille victime d’une conspiration à cause des Saoudiens ?

La Vente OM n’en a pas encore fini de faire l’actualité. Le projet refait encore surface dans un contexte où Marseille traverse une période agitée, marquée par des décisions arbitrales controversées. Une théorie suggère que le club serait victime d’une vengeance liée à des enjeux de vente et de droits TV non officialisés.

Vente OM : Des décisions arbitrales qui exaspèrent Pablo Longoria et Marseille

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille vit au rythme des polémiques arbitrales. Les supporters marseillais, excédés par les décisions qu’ils jugent défavorables, dénoncent une injustice. Le président du club, Pablo Longoria, a lui-même exprimé sa colère après la rencontre face au Racing Club de Strasbourg. L’OM a dû se déployer pour arracher le nul, une faute évidente sur Jonathan Rowe qui aurait dû entraîner un penalty selon le président phocéen.

« Il faut dire stop. L’action du penalty sur Rowe, c’est un scandale. Il y a une occasion nette de but et le joueur n’est pas en action de jouer le ballon, qu’est-ce qu’il faut de plus ? Jusqu’où on va arriver avec l’Olympique de Marseille ? », s’est-il indigné au micro de DAZN. Quelques jours plus tôt face au LOSC, Mehdi Benatia avait été expulsé après avoir simplement réclamé un penalty.

Une théorie de la vengeance en coulisses contre Marseille

Cette accumulation de faits litigieux a alimenté les théories du complot. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters évoquent une possible vengeance des instances dirigeantes du football français, en lien avec les négociations autour de la Vente OM. L’idée serait que l’opacité autour de cette opération ait irrité les instances, notamment en raison de l’impact supposé sur les droits TV perçus par la Ligue.

Le journaliste Thibaud Vézirian, très informé sur le sujet relatif à la Vente OM, a été interrogé sur cette hypothèse. S’il reconnaît que la situation est tendue, il tempère : « Que la ligue, face à la non-officialisation de tout ce qui se passe en coulisses qui est comme le nez au milieu de la figure mais qui n’est pas public, en soit agace, parce que ça a empiété sur les droits TV, peut-être. Mais de là à interférer sur des décisions de commissions, d’arbitrage, je ne suis pas raccord. Donc non, je n’y crois pas », a-t-il analysé.

Qu’il s’agisse d’un enchaînement de coïncidences ou d’un réel parti pris, les faits sont là : l’OM traverse une phase compliquée sur le terrain comme en dehors, en dépit des résultats satisfaisants des hommes de Roberto De Zerbi. Les rumeurs sur une possible Vente OM à un consortium saoudien ajoutent une pression supplémentaire, tout comme les critiques répétées sur l’arbitrage.