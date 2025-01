FC Nantes – OL : Choc crucial à la Beaujoire ! Les compos

Dimanche après-midi, le FC Nantes reçoit l’OL au stade de la Beaujoire dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Découvrez les compositions d’équipes possibles d’Antoine Kombouaré et Pierre Sage.

FC Nantes – OL : Kombouaré face à Sage, un match capital pour le maintien et l’Europe

Malgré des résultats encourageants ces dernières semaines face à des équipes du top 5, les Nantais ont urgemment besoin de points ce week-end pour s’éloigner de la zone rouge. Actuellement barragistes, une victoire est donc capitale pour les hommes d’Antoine Kombouaré afin de prendre de l’avance sur la relégation.

Côté lyonnais, l’urgence est également palpable. Après une série de mauvais résultats en championnat et des performances décevantes, Pierre Sage se retrouve sur la sellette. Ses joueurs doivent impérativement réagir pour maintenir leur entraîneur en poste et surtout rester au contact du top 4. Une contre-performance pourrait avoir de lourdes conséquences, tant sur le plan sportif qu’économique, pour le club rhodanien.

Le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, devra composer avec plusieurs absences importantes pour la réception de Lyon, notamment celles de deux anciens Lyonnais : Kadewere, blessé (lésion musculaire), et Lepenant, prêté par l’OL et donc non autorisé à jouer. On note également les absences de Centonze et de Zeze, blessé à la cheville. Du côté de Lyon, seul Malick Fofana est incertain, étant sorti sur blessure avant la mi-temps lors du match face à Fenerbahçe. Pierre Sage pourra néanmoins compter sur le retour de Maitland-Niles dans le groupe lyonnais.

La composition probable du FC Nantes

Gardien : Lafont

Défenseurs : Amian, Pallois, Castelletto, Cozza

Milieux de terrains : Chirivella, Leroux, Douglas Augusto

Attaquants : Thomas, Simon, Abline

Le onze possible de l’OL

Gardien : Perri

Défenseurs : Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico

Milieux de terrain : Matic, Tolisso, Cherki

Attaquants : Nuamah, Benrahma, Lacazette.