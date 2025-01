Mercato OL : Tension entre Textor et Pierre Sage, le divorce se rapproche !

Les relations entre John Textor et Pierre Sage seraient tendues à l’OL, à cause d’un désaccord sur les choix de l’entraîneur, au point d’envisager une séparation cet hiver. La rumeur annonce des contacts avec Paulo Fonseca, ancien coach du LOSC.

Mercato : La pression monte sur Sage, Fonseca dans les starting-blocks

Lundi, nous avions évoqué l’initiative de John Textor visant à remplacer Pierre Sage. Il aurait proposé le poste d’entraîneur de l’OL à Paulo Fonseca, limogé de l’AC Milan la semaine dernière. Intéressé par un retour en Ligue 1, six mois après son départ de Lille, le technicien portugais a toutefois posé ses conditions. Il souhaite avoir une vision plus claire de l’avenir du club rhodanien avant d’accepter l’offre de son président.

Selon L’Équipe, Paulo Fonseca a exigé des garanties sportives et financières pour prendre la tête du staff technique des Gones. Ce n’est un secret pour personne, l’Olympique Lyonnais est menacé de rétrogradation administrative en Ligue 1 par la DNCG. En attendant le verdict, le club est interdit de recrutement et contraint de maîtriser sa masse salariale.

OL : John Textor en veut à Pierre Sage pour ses choix de joueurs

Ce mardi, nous en savons un peu plus sur les raisons qui poussent John Textor à vouloir se séparer de Pierre Sage. Selon le quotidien sportif, il reproche à l’entraîneur de l’OL ses choix de joueurs. Le dirigeant américain estime que le technicien français ne met pas suffisamment en valeur certains joueurs qu’Eagle Football Group souhaite promouvoir pour les vendre ensuite.

En d’autres termes, il ne respecte pas les consignes du groupe américain concernant l’utilisation de ces joueurs, notamment Ernest Nuamah. Le cas de Wilfried Zaha est également problématique. Recruté par l’Olympique Lyonnais en provenance de Galatasaray sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 3 millions d’euros, il n’a disputé que 4 bouts de matchs en Ligue 1 (71 minutes) et 2 en Ligue Europa (41 minutes). Or, John Textor souhaitait que Pierre Sage accorde plus de temps de jeu à l’attaquant ivoirien pour augmenter sa valeur marchande.

Deux matchs cruciaux pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais

Alors que l’entraîneur de 45 ans souhaite être jugé sur le long terme, son départ pourrait être accéléré par les mauvais résultats de son équipe. Elle enchaîne les contre-performances, avec notamment une élimination en 16e de finale de la Coupe de France face à Bourgoin-Jallieu, une équipe de cinquième division.

John Textor avait d’ailleurs prévenu le coach de l’OL qu’il ne resterait à son poste que s’il enchaînait les victoires. Pierre Sage se retrouve donc dans une situation très délicate depuis la défaite à Brest (2-1), l’élimination précoce en Coupe de France et le match nul contre Toulouse FC à Lyon (0-0). Les matchs à venir contre Fenerbahçe jeudi et le FC Nantes dimanche sont cruciaux pour l’avenir de l’entraîneur lyonnais.