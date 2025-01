PSG Mercato : Après Mbappé, une star claque la porte au Paris SG !

Un peu plus de six mois après Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid, une autre star du PSG s’apprête à claquer la porte. Un nouveau coup dur pour le Paris SG. Explications.

PSG Mercato : Un gros départ se profile au Paris SG

L’été dernier, le PSG n’a rien pu faire pour empêcher le départ de Kylian Mbappé. Une lourde perte pour le club de la capitale, qui s’apprête à vivre un scénario similaire au sein de sa section féminine. En effet, le divorce entre le PSG et Marie-Antoinette Katoto semble acté, bien que rien n’ait été officialisé.

« Sauf immense surprise, Marie-Antoinette Katoto quittera son club formateur le 1er juillet 2025. La conséquence d’une absence totale de discussions entre les deux parties depuis près de deux ans. Comme en 2022, l’OL est sur les rangs. Marie-Antoinette Katoto et le PSG féminin, ce sera bientôt terminé. L’attaquante a acté sa décision depuis plusieurs semaines, son club l’a bien compris et même accepté.

En gros, tout le monde le sait, mais personne ne veut l’officialiser », explique le journal Le Parisien. Les récents propos de l’internationale française confirment cette tendance concernant son avenir. Après Kylian Mbappé, le Paris SG s’apprête à perdre la meilleure buteuse de l’histoire de ses féminines. La prochaine destination de la joueuse de 26 ans serait même déjà connue.

Marie-Antoinette Katoto du Paris SG à l’OL ?

À l’instar de Kylian Mbappé, Marie-Antoinette Katoto aurait décidé de quitter le PSG à l’issue de la saison, à l’expiration de son contrat. Comme l’explique le quotidien régional, la numéro 9 du PSG féminin ne serait plus en phase avec la politique sportive du club de Nasser Al-Khelaïfi. Considérée comme l’une des meilleures attaquantes du monde, Marie-Antoinette Katoto n’aura aucun mal à rebondir.

PSG féminin : les dessous de l’inexorable divorce entre Paris et Marie-Antoinette Katoto, attirée par l’OL

➡️ https://t.co/YHd9Jk03bl pic.twitter.com/DQKXD7w7Cz — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) January 26, 2025

Et la future ex-joueuse du PSG connaîtrait déjà sa destination : l’OL. Déjà intéressé par le passé, le club lyonnais pourrait enfin frapper un gros coup et former un trio offensif redoutable avec deux autres anciennes du Paris SG : Tabitha Chawinga et Kadidiatou Diani.

Avec le départ de Katoto, le club de la capitale va subir une perte importante. Cependant, selon des sources internes au club, le Paris Saint-Germain préparerait l’avenir « sereinement » avec des « joueuses qui aiment vraiment » le club.