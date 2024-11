Mercato : Le PSG au bord de l’implosion, une star lâche une bombe

Si l’équipe de Luis Enrique est en pleine crise en Ligue des Champions, le PSG féminin est lui aussi au bord de l’implosion. Plus rien ne va malgré les bons résultats en Première Ligue Arkema. Explications.

PSG Féminin : La crise éclate au grand jour

Les tensions au sein de l’équipe féminine du PSG atteignent un point de rupture. Marie-Antoinette Katoto, l’une des figures emblématiques du club, a confirmé l’existence d’une « ambiance pesante », notamment en raison de différends entre certaines joueuses et l’entraîneur Fabrice Abriel.

Cadre des Féminines du PSG depuis de nombreuses années et capitaine la saison dernière, Grace Geyoro a vu Fabrice Abriel, son nouvel entraîneur, lui retirer ce rôle pour le confier à Paulina Dudek. Les relations semblent tendues entre la milieu de terrain et le coach des Rouge et Bleu, qui a décidé de se passer d’elle lors de la victoire contre Dijon le week-end dernier (6-1).

Cette situation n’est pas sans conséquence sur les performances de l’équipe. Les résultats en dents de scie et l’atmosphère délétère qui règne au sein du vestiaire pourraient compromettre les ambitions du Paris Saint-Germain cette saison et mettre à mal l’avenir du club.

Marie-Antoinette Katoto annonce son départ du Paris SG

En fin de contrat en juin prochain, Marie-Antoinette Katoto, dont l’avenir semble s’éloigner du club de la capitale, a déclaré que sa décision était prise. Tandis que les rumeurs de départ se multiplient, la joueuse de 26 ans a affiché clairement ses ambitions pour la suite de sa carrière.

« La saison est partie sur de très mauvaises bases et sur des incompréhensions durant le mercato », a reconnu l’internationale française dans les colonnes du journal L’Équipe. La native de Colombes n’a pas caché « une ambiance pesante » au club, notamment en raison de différends entre des joueuses et le nouveau coach Fabrice Abriel : « Il faut crever l’abcès et se dire les choses. »

Libre le 30 juin prochain, Marie-Antoinette Katoto semble déjà sur le départ. « Ma décision est déjà prise et ne changera pas. Il n’y a pas de négociations en cours », a-t-elle lancé. Un nouveau gros départ se profile donc chez les féminines du Paris SG.