Ligue des Champions : Stuttgart prêt à créer la surprise face au PSG ?

Le PSG, après son exploit face à Manchester City, se déplace à Stuttgart pour un match crucial de Ligue des Champions. Pour Anthony Rouault, défenseur allemand, le Paris SG de Luis Enrique ne fait pas peur qu’autrefois.

Anthony Rouault (Stuttgart) : « Le PSG n’est plus aussi fort qu’avant »

Alors que le PSG s’apprête à affronter Stuttgart mercredi, en Ligue des Champions, un vent de doute semble souffler sur les champions de France. Anthony Rouault, défenseur français du club allemand, a confié à L’Équipe ne pas être impressionné par les hommes de Luis Enrique.

« J’ai côtoyé Messi, Neymar et Mbappé au PSG, c’était le sommet », explique l’ancien joueur de Toulouse. « Mais c’est sûr que c’est moins impressionnant maintenant. Je pense qu’on est capables de faire quelque chose », a ajouté le défenseur central de 29 ans. Anthony Rouault estime que le PSG d’aujourd’hui, malgré ses stars, n’est plus l’équipe invincible d’antan.

« Ils ont de très bons joueurs, mais quand tu joues en Bundesliga contre le Bayern, Dortmund, Leipzig… ce sont aussi de grosses équipes. On a l’habitude de jouer contre des adversaires de ce niveau », a expliqué le natif de Villeneuve-sur-Lot. Poursuivant, il assure que le VfB Stuttgart peut surprendre le Paris Saint-Germain au Mercedes-Benz Arena.

« Il ne faut pas changer notre approche du match, mais on sait qu’on a nos chances. Si on joue notre jeu, on peut les mettre en difficulté », a-t-il conclu. Ce match s’annonce donc plus ouvert que prévu. Le Paris SG, qui a déjà assuré sa qualification pour les barrages, pourrait être tenté de faire tourner. Stuttgart, de son côté, aura à cœur de terminer cette phase de poules sur une bonne note devant son public.