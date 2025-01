OM : Mathys Tel, Giovanni Simeone…, une fin de mercato en feu à Marseille !

L’OM s’agite pour boucler des renforts de dernière minute, alors que le mercato hivernal touche à sa fin. Entre Nicola Zalewski, Amine Gouiri ou encore Giovanni Simeone, Pablo Longoria et Mehdi Benatia explorent toutes les pistes pour consolider l’effectif phocéen.

Mercato OM : Nicola Zalewski, une option polyvalente pour Marseille

Pour renforcer ses ailes, l’OM s’intéresse de près à Nicola Zalewski. Le joueur polyvalent de l’AS Roma, capable d’évoluer comme piston gauche ou droit, séduit le staff marseillais. À 23 ans, l’international polonais représente une belle opportunité pour combler les besoins tactiques de Roberto De Zerbi. En manque de temps de jeu, il n’a disputé que 530 minutes en 12 matchs pour une passe décisive en Serie A cette saison.

Cependant, les négociations avec la Roma s’avèrent compliquées. Le club italien réclame 5 millions d’euros pour son joueur, une somme qui oblige les dirigeants phocéens à réfléchir. Zalewski, de son côté, serait séduit par le projet marseillais, et laisse entrevoir une possible avancée avant la clôture du marché des transferts cet hiver.

Une attaque en plein chantier à Marseille

Sur le front offensif, l’Olympique de Marseille est en quête d’un attaquant pour pallier le départ d’Elye Wahi, transféré en Allemagne. Le nom d’Amine Gouiri, le buteur du Stade Rennais, revient avec insistance. Le joueur, en quête d’un nouvel élan dans sa carrière, serait une cible prioritaire pour Marseille. L’international algérien a inscrit 3 buts pour 2 passes décisives en 19 matchs cette saison en championnat.

Parallèlement, les dirigeants olympiens se sont penchés sur d’autres options. Mathys Tel, jeune pépite française évoluant au Bayern Munich, a un profil séduisant, mais un transfert cet hiver paraît peu probable. Une autre piste mène à Giovanni Simeone, l’attaquant argentin du Napoli. Ce dernier, connu pour son efficacité et son expérience, pourrait être une solution idéale, bien que son coût reste un obstacle.

La défense en ligne de mire, Lilian Brassier sur le départ

Côté défensif, un intérêt pour Aymeric Laporte a émergé. L’international espagnol d’Al-Nassr est toutefois hors de portée pour cet hiver. Le club marseillais pourrait cependant revenir à la charge cet été pour tenter de recruter ce défenseur central de haut niveau, pendant que le nom de Lilian Brassier est lié à un potentiel départ.

À quelques jours de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille s’active sur tous les fronts. Entre objectifs réalistes et pistes ambitieuses, Pablo Longoria et Mehdi Benatia redoublent d’efforts pour offrir à De Zerbi un effectif capable de relever les défis à venir. Avec des noms prestigieux comme Mathys Tel et Giovanni Simeone, cette fin de mercato s’annonce électrique pour les Phocéens.