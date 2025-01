Mercato ASSE : Irvin Cardona, un retour totalement validé à Saint-Étienne !

Irvin Cardona revient officiellement à l’ASSE sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat. Une recrue de choix pour Eirik Horneland, qui espère voir l’attaquant briller à nouveau dans le Forez.

Mercato ASSE : Irvin Cardona, un retour stratégique pour renforcer l’attaque

Irvin Cardona fait son grand retour à l’AS Saint-Étienne, un an après son passage remarqué dans le Chaudron. Prêté avec une option d’achat non automatique estimée à un peu plus de 2 millions d’euros, l’attaquant devra de nouveau faire ses preuves pour espérer prolonger son aventure chez les Verts.

Lors de son dernier passage chez les Verts, Cardona a marqué 9 buts et délivré 3 passes décisives en 20 matchs. L’attaquant français a grandement contribué à la montée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Il sort d’une première moitié de saison au cours de laquelle Irvin Cardona a marqué 1 but pour 1 passe décisive en 16 matchs.

Son come-back chez les Stéphanois est une très bonne nouvelle pour le nouvel entraîneur, Eirik Horneland. « C’est un bosseur, un bon joueur d’intervalle et un buteur. Il connaît le club et ce qu’il représente. C’est une excellente nouvelle de l’avoir avec nous », a confié le coach norvégien.

Irvin Cardona à Saint-Etienne, une demande spéciale Horneland

Si son retour avait déjà été évoqué l’été dernier sans aboutir, c’est finalement cet hiver que l’opération a pu être bouclée. Eirik Horneland, après avoir étudié les performances de Irvin Cardona lors de ses six mois au club la saison passée, a personnellement poussé pour sa venue.

L’entraîneur voit en lui un profil capable de dynamiser l’attaque stéphanoise et de répondre à l’exigence d’efficacité demandée pour s’éloigner de la zone rouge. Ce transfert stratégique démontre également la volonté des dirigeants de l’AS Saint-Etienne de renforcer le groupe dans des secteurs clés pour la seconde partie de saison.

Lors de son premier entraînement, l’avant-centre de 27 ans s’est montré motivé et prêt à relever le défi : « J’ai suivi pratiquement tous les matchs de l’ASSE cette saison. Je vais travailler avec le coach pour m’intégrer rapidement au collectif et apporter ma pierre à l’édifice », a-t-il indiqué.