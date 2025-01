Stuttgart – PSG : Luis Enrique prend une ferme décision avant le choc

Le PSG affronte ce soir Stuttgart, avec pour objectif de se qualifier pour les 16es de finale de Ligue des champions. Luis Enrique a levé le voile sur sa préparation et ses ambitions pour cette rencontre européenne.

Stuttgart – PSG : Luis Enrique focalisé sur la performance de son équipe

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain aborde son dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions avec une détermination sans faille. Face à Stuttgart, les Parisiens n’ont d’autre choix que la victoire pour sécuriser leur qualification aux barrages.

L’entraîneur espagnol du PSG, Luis Enrique, a clairement affiché ses ambitions : « La victoire et rien d’autre ». Le technicien asturien ne souhaite pas se laisser distraire par les résultats des autres équipes, préférant concentrer toutes ses énergies sur la performance de ses joueurs.

Il ne fera pas attention aux autres rencontres

Interrogé sur la possibilité de suivre les scores des autres rencontres en direct depuis le banc de touche, Luis Enrique a été catégorique sur le sujet : « Pourquoi faire ? Ce n’est pas comme une voiture qui accélère et qui ralentit. On va jouer ce match à fond et on ne dépendra pas des autres résultats », a-t-il déclaré au micro de Canal +.

Cette déclaration témoigne de la confiance que l’entraîneur accorde à son équipe. En se focalisant uniquement sur le match à venir, Luis Enrique souhaite mettre toutes les chances de son côté pour obtenir une qualification méritée. Marquinhos et ses coéquipiers ont à cœur de s’imposer sur la pelouse de Stuttgart et de valider son ticket pour la suite de la compétition.