Mercato Stade Rennais : Ça s’accélère pour le départ de Glen Kamara de Rennes

Le Stade Rennais pourrait trouver une porte de sortie à un indésirable cet hiver. Le milieu de terrain finlandais, Glen Kamara, est sur les tablettes du club saoudien d’Al-Shabab.

Mercato Stade Rennais : Glen Kamara vers l’Arabie Saoudite ?

Le Stade Rennais veut boucler un nouveau dossier avant la fin du mercato hivernal. Placé dans un loft cet hiver, le milieu de terrain finlandais, Glen Kamara, doit quitter le SRFC pour se relancer ailleurs. Arrivé à Rennes l’été dernier en provenance de Leeds United, Glen Kamara n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable.

Avec seulement 13 apparitions en Ligue 1 avec les Rouge et Noir cette saison, l’international finlandais (53 sélections) n’entre plus dans les plans de son entraîneur, Jorge Sampaoli. Sa dernière apparition sous le maillot du SRFC remonte au 15 décembre, face à Angers.

Et les prétendants ne manquent pas pour accueillir l’ancien joueur de Leeds. Selon les informations de L’Équipe, le club saoudien d’Al-Shabab serait intéressé par un prêt avec option d’achat pour Glen Kamara. Cette solution pourrait arranger toutes les parties : le joueur retrouverait du temps de jeu et le Stade Rennais va toucher un joli chèque. Pour le moment, le Stade Rennais et cette formation saoudienne n’ont pas encore trouvé un accord.

En Angleterre, Southampton, Ipswich Town, Burnley, Sunderland et Middlesbrough se positionnent pour boucler la signature du joueur. Sous contrat au Stade Rennais jusqu’en 2028, la valeur marchande de Glen Kamara est estimée à 6 millions d’euros par le site Transfermarkt.