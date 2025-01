Mercato Toulouse FC : Un buteur du TFC dans le viseur du Stade Rennais FC

Sur le point de se séparer d’Amine Gouiri avant la clôture du mercato hivernal, le Stade Rennais FC envisage de recruter un joueur du Toulouse FC. Selon plusieurs indiscrétions, le club breton serait intéressé par la signature de Zakaria Aboukhlal, actuel meilleur buteur du Téfécé.

Zakaria Aboukhlal, une révélation très convoitée

En début de saison, le nom de Zakaria Aboukhlal était peu évoqué par la presse sportive en raison de performances en demi-teinte. Critiqué et parfois pris à partie par les supporters toulousains, l’international marocain a su rebondir pour retrouver sa forme et son instinct de buteur. Aujourd’hui, s’il permet au Toulouse FC de nourrir l’espoir d’une qualification européenne, c’est grâce à son efficacité devant le but.

Devenu une valeur sûre du vestiaire et un élément clé de l’attaque, Zakaria Aboukhlal affiche actuellement 6 buts au compteur, faisant de lui le meilleur buteur du Téfécé. Ses performances ne passent pas inaperçues et suscitent l’intérêt de plusieurs clubs européens. Récemment, Wolverhampton, Trabzonspor et d’autres formations étrangères se sont renseignés sur son profil.

Zakaria Aboukhlal, futur remplaçant d’Amine Gouiri au Stade Rennais ?

Outre ces prétendants, le Stade Rennais FC s’intéresse désormais à l’ailier polyvalent de 24 ans. Selon Ouest-France, son nom figure dans la short-list des potentiels remplaçants d’Amine Gouiri, sur le départ pour l’Olympique de Marseille. Ainsi, les dirigeants rennais pourraient rapidement entamer des négociations avec le Toulouse FC pour tenter de boucler son transfert.

Reste à savoir si le Téfécé acceptera de se séparer de son buteur en cette fin de mercato hivernal. D’autant plus que Zakaria Aboukhlal occupe une place précieuse dans les plans de l’entraîneur Carles Martinez Novell. Ce dossier s’annonce décisif, d’autant que le Toulouse FC n’a enregistré ni départ ni arrivée officielle depuis l’ouverture du mercato.