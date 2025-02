Mercato PSG : Manchester City joue un sale tour au Paris SG

Grand rêve de Luis Campos après Joao Neves, une prodige portugais pourrait finalement échappé au PSG lors du prochain mercato estival. La faute à Pep Guardiola et Manchester City, toujours présents sur tous les excellents coups du marché des transferts.

Coup dur pour le PSG : Guardiola débarque dans un dossier prioritaire du Paris SG

Après avoir réussi à arracher Joao Neves au Benfica Lisbonne l’été passé contre un chèque de 70 millions d’euros, le PSG voulait récidiver en 2025 avec un autre talent du football portugais : Geovany Quenda. Véritable phénomène de précocité, le jeune ailier brille sous les couleurs du Sporting Portugal.

Luis Campos, le directeur sportif du PSG, suit attentivement l’ascension fulgurante du joueur de 17 ans. Le Paris SG avait déjà tenté de recruter Quenda l’été dernier, alors que sa clause libératoire était fixée à 45 millions d’euros. Mais le Sporting a rapidement réagi en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2027 et en portant sa clause à 100 millions d’euros. Si ce montant ne semble pas effrayer le Paris Saint-Germain, l’intérêt de Pep Guardiola pour l’ancien partenaire de Nuno Mendes pourrait tout changer dans ce dossier.

Geovany Quenda rêve de Premier League

Malgré l’augmentation de la clause libératoire de Geovany Quenda, le Paris SG maintient le contact avec son entourage et la direction du Sporting Portugal, tout en continuant de suivre ses performances. Cependant, le journal Record rapporte que le jeune homme aurait une préférence claire pour la suite de sa carrière : la Premier League. Quenda n’envisagerait de rejoindre qu’un club anglais, excluant ainsi les autres destinations.

Et cela tombe bien puisque Liverpool et Manchester United seraient prêts à mener la lutte contre Manchester City pour obtenir la signature du natif de Bissau l’été prochain. D’ailleurs, avec la présence de Ruben Amorim sur le banc des Red Devils, Manchester United pourrait avoir un avantage dans cette course à trois. Geovany Quenda pouvant décider de rejoindre son ancien entraîneur. Vrai coup dur pour le PSG de Nasser Al-Khelaïfi.