Toulouse FC : Carles Martinez Novell s’exprime sur le mercato silencieux au TFC

Le Toulouse FC n’a enregistré aucune arrivée lors du mercato hivernal. Quelques heures après la clôture de la fenêtre des transferts, l’entraîneur Carles Martinez Novell a réagi à cette inactivité, alors que le club avait l’opportunité de renforcer son effectif.

Carles Martinez Novell reste serein face à un mercato hivernal sans recrue

Avant l’ouverture du mercato, plusieurs rumeurs annonçaient des renforts au milieu de terrain et en attaque. Le départ de Frank Magri semblait imminent, et le TFC était pressenti pour recruter un joueur afin d’épauler Joshua King. De plus, les blessures de certains cadres avaient suscité l’intérêt du club pour de potentielles recrues avant la fin du mercato.

Finalement, aucun transfert n’a été réalisé. Pour la première fois sous la direction de Damien Comolli, le Toulouse FC est resté inactif lors d’une période de transferts, une situation qui interroge les observateurs. Avant le match de Coupe de France, Carles Martinez Novell a été interrogé en conférence de presse sur ce mercato hivernal sans mouvement :

Photo : Carles Martínez Novell

« La meilleure nouvelle pour moi, c’est que le mercato soit terminé. Nous allons désormais pouvoir nous concentrer pleinement sur notre fin de saison avec cet effectif. Plus aucun joueur n’arrivera ni ne partira. Je l’ai déjà dit, mais je suis satisfait du groupe et de son état d’esprit. » L’entraîneur toulousain a tout de même exprimé des regrets concernant les départs et les absences de longue durée :

« Je suis toujours triste de voir partir des joueurs comme Denis Genreau et Alex Dominguez. Il y a aussi Niklas Schmidt, qui sera absent jusqu’à la fin de la saison. Ce sont des joueurs importants qui vont nous manquer, mais leurs absences créent des opportunités pour les jeunes du club et les autres joueurs. »

Pour conclure, Carles Martinez Novell a réaffirmé que le mercato n’était pas sa priorité : « Mon rôle n’est pas de gérer le mercato, mais d’en assumer les conséquences et d’aligner la meilleure équipe possible à chaque match. »