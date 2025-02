Mercato Stade Rennais : Frédéric Massara menacé au SRFC

Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, essuie de vives critiques suite à son mercato estival raté. Le dirigeant italien pourrait perdre son poste à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Frédéric Massara sur la sellette au SRFC

Le Stade Rennais a été encore très actif sur le marché des transferts cet hiver. 11 nouvelles recrues ont débarqué à Rennes pendant ce mercato hivernal et 8 joueurs ont plié leurs bagages. Lors d’une conférence de presse ce mercredi, les dirigeants du SRFC ont fait le point sur le mercato réalisé dans le but de redresser la barre d’une équipe rennaise enlisée dans le bas du classement.

Le président du club breton, Arnaud Pouille, a laissé la parole à Frédéric Massara, directeur sportif du club, qui a reconnu les erreurs de recrutement de l’été dernier. Cependant, il a préféré se tourner vers l’avenir, sans pour autant fixer d’objectifs précis, notamment en ce qui concerne une éventuelle qualification en Coupe d’Europe à la fin de la saison.

Certaines recrues estivales n’ont pas pu livrer de belles performances pour permettre au Stade Rennais de surfer sur les vagues du succès en Ligue 1 et ont quitté le club cet hiver. Cette situation aurait créé des tensions au sein de la direction des Rouge et Noir. Frédéric Massara serait de plus en plus contesté en interne.

Selon le journaliste Romain Molina, le dirigeant italien pourrait être prochainement limogé. Il paierait ainsi son mercato estival jugé désastreux, avec de nombreux joueurs partis en prêt. Un nom circule déjà pour le remplacer : celui de Florent Ghisolfi. Arnaud Pouille le connaît bien puisque les deux hommes ont déjà collaboré au RC Lens, et leur rapprochement à Rennes ne serait pas surprenant.