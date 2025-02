Toulouse FC : Carles Martinez Novell « accepte les responsabilités » de la défaite contre Guingamp

Le Toulouse FC a vécu une soirée cauchemardesque mercredi avec une défaite surprenante (0-2) face à l’EA Guingamp, synonyme d’élimination en Coupe de France. S’adressant aux médias après la rencontre, l’entraîneur Carles Martinez Novell a assumé l’entière responsabilité de cet échec.

Carles Martinez Novell assume la défaite avec lucidité

Sur le papier, le Toulouse FC partait favori face à Guingamp, mais sur le terrain, la réalité en a surpris plus d’un. Les Violets ont manqué de confiance et de réalisme, laissant filer plusieurs occasions franches. Selon Carles Martinez Novell, cette défaite s’explique notamment par l’absence de joueurs clés :

« J’avais un mauvais pressentiment avant ce match, après des réunions et des entraînements. Il y a aussi le contexte, avec des blessés comme Yann Gboho et Joshua King… Je suis avec mes joueurs dans les bons et les moins bons moments. Aujourd’hui, ce n’est clairement pas le meilleur de la saison… » Le technicien espagnol de 40 ans n’a pas cherché d’excuses et a reconnu les lacunes de son équipe :

« Ce n’est pas une bonne performance aujourd’hui. Globalement, nous avons connu une baisse d’énergie et nous n’avons pas su respecter le plan de jeu. On cherche des solutions, j’accepte les responsabilités. Nous devons être meilleurs collectivement et individuellement, notamment dans la finition. Ce soir, nous avons eu quelques opportunités, notamment avec Cásseres et Donnum. »

Un message aux supporters : patience et solidarité

Avec cette élimination, le Toulouse FC doit désormais se concentrer sur la Ligue 1 et la qualification pour la Ligue Europa. Conscient de l’enjeu, Carles Martinez Novell a exhorté ses joueurs à réagir rapidement : « Il faut continuer à travailler pour retrouver l’énergie qui nous a portés à certains moments de la saison. Une saison, c’est fait de hauts et de bas. On va se remettre sur les bons rails, le championnat est encore long. » L’entraîneur a également adressé un message aux supporters, appelant à l’unité malgré la frustration :

« Les supporters sont énervés ? Le football, c’est une question d’émotions, d’énergie. Il y a des hauts, des grandes joies, et des bas comme aujourd’hui. En début de saison, nous avons traversé une mauvaise période… mais le passé, c’est le passé. Il faut se concentrer sur les prochains matchs et viser la victoire. Quand nous renouerons avec le succès devant nos supporters, cette victoire nous rassemblera. Nous devons trouver des solutions pour gagner. »