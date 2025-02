OM : Mason Greenwood pousse pour l’arrivée d’une star au mercato !

Mason Greenwood pourrait être la clé pour décrocher une signature prestigieuse à l’OM. L’attaquant britannique insiste en coulisse pour une arrivée de Paul Pogba.

Mason Greenwood, fervent défenseur de la piste Paul Pogba

Libre de tout contrat, Paul Pogba continue de faire parler de lui. Même s’il est toujours suspendu jusqu’en mars prochain, le milieu de terrain français suscite un intérêt certain, notamment en Angleterre et en France. Son nom a récemment refait surface du côté d’Old Trafford. Si les dirigeants mancuniens semblent frileux à l’idée de le récupérer, le vestiaire, lui, est emballé.

De nombreux joueurs souhaiteraient voir leur ancien coéquipier revenir apporter son expérience et sa qualité technique. Malgré cet engouement, Ruben Amorim, l’entraîneur des Red Devils, ne semble pas particulièrement convaincu par l’idée de renforcer son effectif avec un joueur qui sort d’une longue période d’inactivité.

En France, c’est l’Olympique de Marseille qui se positionne comme le principal prétendant de Paul Pogba. Tout comme à Manchester, ce sont les joueurs de l’OM qui pousseraient pour son recrutement. Manchester Evening News rapporte en effet que Mason Greenwood, ancien coéquipier de Pogba à Manchester United, serait notamment un fervent défenseur de cette piste.

Mason Greenwood, le numéro 10 de l’OM, se montre enthousiaste à l'idée de voir Paul Pogba rejoindre l'Olympique de Marseille, un joueur avec lequel il a déjà joué à Manchester United. @SaberDesfa pic.twitter.com/n2Vdc2fSbH — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 26, 2025

Mercato : La direction de l’OM s’est retirée des négociations

Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Mehdi Benatia, ont d’ailleurs publiquement évoqué l’intérêt de leur club pour le joueur. Les relations privilégiées de Pogba avec certains joueurs de l’effectif marseillais, tels que Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Geoffrey Kondogbia, pourraient faciliter son intégration à l’OM.

Si l’envie de retrouver les terrains semble plus forte que jamais chez le champion du monde 2018, son avenir reste incertain. Les clubs intéressés devront peser le pour et le contre avant de se lancer dans un recrutement qui s’annonce risqué. L’âge avancé du joueur (31 ans), sa fragilité physique et sa suspension en cours sont autant d’éléments qui pourraient freiner les ardeurs des dirigeants.

La direction de l’OM a renoncé à l’idée de le recruter durant ce mercato d’hiver, comme l’a récemment expliqué le président Pablo Longoria. Néanmoins, la situation pourrait changer dans les semaines à venir.