Stade Brestois : Ludovic Ajorque récompensé par le SB29

Les efforts de Ludovic Ajorque avec le Stade Brestois durant le mois de janvier ont porté leurs fruits. En effet, l’avant-centre français de 30 ans vient d’être élu joueur du mois par ses pairs et les supporters du club breton.

Ludovic Ajorque, élu joueur du mois de janvier

Le mois de janvier 2025 a été semé d’embûches pour le Stade Brestois, qui a dû jongler entre la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France. Si les Bretons ont connu des difficultés en Europe avec deux défaites, ils ont su redresser la barre en championnat. Ce redressement porte en grande partie la signature de Ludovic Ajorque, omniprésent dans la surface adverse.

En Ligue 1, l’attaquant brestois a disputé quatre matchs en tant que titulaire et s’est illustré en inscrivant trois des cinq buts marqués par son équipe. Son impact a été décisif lors des victoires face à l’Olympique Lyonnais (2-1), le Stade Rennais FC (2-1) et Le Havre AC (1-0). Sa présence imposante et sa détermination ont conquis les supporters, qui l’ont élu joueur du mois de janvier.

🏆 Vous avez élu 𝗟𝘂𝗱𝗼𝘃𝗶𝗰 𝗔𝗷𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 , joueur 𝗭𝗶𝗹𝗶𝗮 du mois de 𝗝𝗮𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 2025 ! 👏👏👏

Il recevra son trophée vendredi prochain avant le match #SB29AJA.

🤝 @EauZilia , l'eau minérale corse pic.twitter.com/unAaXzL7vu — Stade Brestois 29 (@SB29) February 7, 2025

Le Stade Brestois a officialisé cette distinction ce vendredi 7 février 2025 sur ses réseaux sociaux. Ludovic Ajorque recevra son trophée honorifique le week-end prochain, avant la rencontre face à l’AJ Auxerre. Après un mois de janvier convaincant, il est désormais le meilleur buteur du club, avec 8 buts et 2 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1.