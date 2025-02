ASSE-SRFC : Réouverture des kops, un atout supplémentaire pour Saint-Etienne face au Stade Rennais

Habib Beye avait souligné un atout majeur de l’ASSE, adversaire du Stade Rennais ce samedi soir. Mais le club stéphanois peut également compter sur ses supporters, de retour dans les kops.

ASSE : Habib Beye se méfie du style de jeu de Horneland

Avant la confrontation entre l’ASSE et le Stade Rennais, Habib Beye n’a pas caché sa méfiance face à l’équipe d’Eirik Horneland, dont le jeu est orienté vers un pressing haut. « Les Verts ont la faculté de verticaliser le jeu après la récupération du ballon, avec une grande densité de joueurs au milieu de terrain. Ils sont capables de mettre en place un contre-pressing à la perte du ballon parce qu’ils ont une grande densité de joueurs, ce qui peut vous exposer », avait-il indiqué en conférence de presse d’avant-match, mettant ainsi ses joueurs en garde.

ASSE-SRFC : Les kops rouverts à Geoffroy-Guichard, le peuple vert plus nombreux

Outre le style de jeu du nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, les Verts bénéficieront du soutien de leur public au stade Geoffroy-Guichard. En effet, les supporters stéphanois seront plus nombreux lors de la réception du SRFC, ce samedi (21h05), car les abonnés des deux kops nord et sud sont de retour.

Fermées lors des matchs contre le Stade de Reims et le FC Nantes en raison d’une sanction de la commission de discipline de la LFP, la tribune Charles Paret et la tribune Jean Snella sont rouvertes à l’occasion de l’accueil du SRFC.

Saint-Etienne retrouve ses supporters : Un atout de plus contre le Stade Rennais

Eirik Horneland compte sur le bouillant public vert pour renouer avec la victoire après deux matchs nuls et deux défaites en Ligue 1. Selon lui, l’apport des supporters sera déterminant lors de ce duel entre les deux clubs à la lutte pour le maintien.

« J’ai hâte de jouer ce premier match avec le retour des kops. On sait que les supporters sont vraiment quelque chose qui compte à Saint-Étienne. Je suis très content de les avoir de retour avec nous », a-t-il déclaré.

Louis Mouton, milieu de terrain formé à l’ASSE, assure que le public vert est le douzième homme de l’équipe stéphanoise.

« À Geoffroy-Guichard, ça se passe plutôt bien. Le retour des kops va faire du bien. On ne joue pas à onze. On joue avec 40 000 supporters. Donc, ça aide forcément. Le stade sera vraiment avec nous, les supporters vont nous pousser à nous surpasser », a-t-il rassuré.