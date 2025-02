Angers – OM : Gros coup dur de dernière minute pour Roberto De Zerbi

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, l’OM affronte Angers SCO ce dimanche à 20h45 au stade Raymond-Kopa. Pour ce match, Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, va devoir gérer une tuile de dernière minute.

OM : De Zerbi privé d’un joueur clé pour le déplacement à Angers

L’Olympique de Marseille devra composer sans son capitaine Valentin Rongier pour son déplacement à Angers ce dimanche soir, en match comptant pour la clôture de la 21e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain est forfait en raison d’un problème de santé, à en croire les renseignements obtenus par le journal L’Équipe. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de 21 joueurs, mais devra faire sans l’international français de 30 ans.

Son absence pourrait fragiliser l’entre-jeu olympien, alors que l’OM vise une nouvelle victoire en championnat. Il faut dire que les défaites de l’AS Monaco et de Lille LOSC, respectivement face au PSG (1-4) et Le Havre (1-2), peuvent permettre aux Phocéens de prendre le large sur ses poursuivants. Outre les absents de longue date que sont Faris Moumbagna et Valentin Carboni, le coach marseillais ne pourra pas compter aussi sur Valentin Rongier.

En revanche, Mason Greenwood, absent de l’entraînement de vendredi, figure bien dans la liste des joueurs convoqués, au même titre que Geoffrey Kondogbia.. Les deux recrues hivernales, le latéral bosnien Amar Dedic et le milieu algérien Ismaël Bennacer, sont également du voyage et pourraient jouer un rôle dans ce match important.

D’ailleurs, l’absence de Valentin Rongier pourrait ainsi précipiter les débuts d’Ismaël Bennacer, arrivé à Marseille lundi passé, dernier jour du mercato d’hiver. Le milieu algérien, qui a peu joué cette saison, pourrait être titularisé d’entrée par De Zerbi.

Le groupe de Roberto De Zerbi :

Gardiens : Rulli, De Lange, Vernot

Défenseurs : Balerdi, Cornelius, Dedić, Garcia, Lirola, Merlin, Murillo, Ramos

Milieux : Bennacer, Højbjerg, Kondogbia, Rabiot, Nadir

Attaquants : Gouiri, Greenwood, Henrique, Maupay, Rowe.