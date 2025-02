RC Lens : Une hécatombe de suspensions en vue pour le RCL avant le FC Nantes

Le RC Lens sort affaibli de sa défaite face à l’OGC avec plusieurs joueurs sous la menace d’une suspension. Entre expulsions et avertissements lourds de conséquences, les Sang et Or devront composer avec un effectif réduit pour les prochaines rencontres.

RC Lens : Facundo Medina lourdement sanctionné

L’une des principales pertes pour le RC Lens sera Facundo Medina. Le défenseur argentin, déjà sous la menace d’une suspension avant la rencontre, a écopé de deux cartons jaunes (31e, 57e) face à l’OGC Nice, synonyme de son expulsion. Cette accumulation de fautes lui vaudra une suspension automatique contre le RC Strasbourg (J22).

Cependant, le Racing Club de Lens devra se passer de Medina, qui pourrait également manquer le déplacement face au FC Nantes (J23) en raison de la gravité de la sanction. En plus de Facundo Medina, le milieu du RC Lens sera amputé de deux éléments clés pour le match contre le FC Nantes.

Adrien Thomasson et Hamzat Ojediran, tous deux avertis face à Nice alors qu’ils étaient déjà sous la menace d’une suspension, manqueront également cette rencontre. Une situation préoccupante pour Will Still, qui devra recomposer son entrejeu pour ce rendez-vous crucial.

Si Hervé Koffi et Deiver Machado ont évité l’avertissement fatidique à Nice, ils restent tout de même sous la menace d’une suspension en cas de nouveau carton jaune.