Michel Platini, la mauvaise nouvelle confirmée

Michel Platini, longtemps classé parmi les meilleurs buteurs français de l’histoire du football, vient de perdre une place de choix au niveau de son statut.

Retraité des terrains de football depuis maintenant 38 ans, en 1987 plus précisément, Michel Platini occupait une place de choix parmi les records des attaquants français. L’ancien champion de France avec l’AS Nancy et de la Juventus Turin, club italien avec lequel il a remporté une Ligue des champions en 1986, était jusqu’à présent le 6ᵉ meilleur buteur de l’histoire des joueurs français.

Kylian Mbappé rejoint Michel Platini

Mais depuis samedi dernier, l’ancien triple Ballon d’Or (1983, 1984 et 1985) a été rejoint par Kylian Mbappé, qui devrait très rapidement le dépasser sur cette prestigieuse liste. L’attaquant du Real Madrid, grâce à son but inscrit lors du match nul 1-1 de son équipe face à l’Atlético Madrid samedi, a intégré Top 6 du classement des buteurs français ayant marqué 354 buts au cours de leur carrière.

Bafétimbi Gomis, d’ici à la fin de la saison, pourrait également être dépassé par le buteur français le plus prolifique du moment. Michel Platini ne devrait lui plus figurer dans ce classement des Top 6 d’ici dimanche prochain. Le prochain défi de Kylian Mbappé sera ensuite d’atteindre le record de 361 buts inscrits détenu par Gomis. L’autre record qu’il vise est celui d’André-Pierre Gignac, 4ᵉ de ce classement avec seulement deux buts de plus que Bafétimbi Gomis.

Kylian Mbappé, en plus de Michel Platini, Bafétimbi Gomis et André-Pierre Gignac, pourrait aussi dépasser Roger Courtois, auteur de 364 buts, s’il parvient à inscrire une dizaine de buts d’ici à la fin de la saison. Thierry Henry (2ᵉ, 411) et Karim Benzema (1ᵉʳ, 489) sont des objectifs plus ambitieux qu’il pourrait poursuivre la saison prochaine pour devenir le meilleur buteur français de l’histoire.

En ce qui concerne Michel Platini, il aura résisté 38 années à ses jeunes compatriotes après l’arrêt de sa carrière, ce qui continuera d’inscrire son nom dans l’histoire du football. Il restera encore quelques années dans le top 10 des meilleurs buteurs français.