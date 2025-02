ASSE-SRFC : La Direction de l’arbitrage connaît une erreur, Saint-Etienne flouée !

La Direction Technique de l’Arbitrage a donné raison à l’ASSE à la suite de la demande d’explications du club sur certaines décisions arbitrales prises lors du match perdu contre le Stade Rennais, samedi dernier.

ASSE-SRFC : Les premières explications de l’aribitre Mathieu Vernice

Battue par le Stade Rennais à Geoffroy-Guichard (0-2), l’ASSE a été frustrée. Les Stéphanois ont été victimes de quelques situations de jeu litigieuses, notamment une faute grossière de Jordan James sur Benjamin Bouchouari à la 17e minute, alors que les Verts venaient d’encaisser le premier but.

À la fin du match, Loïc Perrin et Samuel Rustem ont demandé des explications à l’arbitre Mathieu Vernice. Selon Evect, ce dernier a reconnu que la semelle du milieu de terrain rennais, qui s’est écrasée sur la cheville du milieu de terrain de l’ASSE, aurait mérité d’être revue par la VAR. Cela n’a pas été le cas et James a écopé d’un simple carton jaune alors qu’il aurait mérité le rouge et l’expulsion directe.

L’arbitre vidéo a validé la décision prise sur le terrain !

Outre les explications de M. Vernice, la Direction Technique de l’Arbitrage (DTA) a donné raison à l’ASSE dans son compte rendu de la 21e journée de Ligue 1, où elle est revenue sur les faits litigieux d’arbitrage. Elle s’est notamment prononcée sur le tacle sur Benjamin Bouchouari.

« En effet, le joueur rennais n°17 rennais est intervenu sur le joueur stéphanois n°6 en lui écrasant, avec la semelle, l’intérieur de la cheville gauche, sans toucher le ballon, ce qui a occasionné la perte de la chaussure du joueur stéphanois. L’arbitre siffle la faute et adresse un avertissement au joueur rennais.

L’arbitre vidéo vérifie la nature de ce contact et estime qu’il n’est pas clairement erroné de considérer cette infraction comme ne relevant pas d’une faute grossière : il valide alors la décision prise sur le terrain », a-t-elle décrit dans un premier temps.

La DTA confirme une grossière faute sur Bouchouari, qui méritait le carton rouge

Après la description de l’action de jeu, la DTA estime que la VAR aurait pu inviter M. Vernice à revoir la situation sur l’écran à sa disposition en bordure du terrain, afin de mieux apprécier la faute de James.

« Les images montrent clairement la mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire, avec un geste du joueur rennais n°17 non maîtrisé, effectué avec la jambe droite tendue et la semelle de la chaussure venant directement impacter la cheville de l’adversaire. L’intensité du contact et la conséquence immédiate de la torsion de la cheville sont des critères justifiant ici une faute grossière : un visionnage en bord de terrain était attendu pour que la décision finale soit un carton rouge », a publié la DTA sur le site internet officiel de la FFF.

Il est donc clair qu’il y a eu une erreur d’arbitrage sur ce fait de jeu. Une décision qui a évidemment changé le cours du match ASSE-SRFC.