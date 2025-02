LOSC : Olivier Létang recadre Bruno Genesio à Lille

Le président du LOSC, Olivier Létang, a piqué une colère noire après la défaite de Lille face au Havre AC. Le patron des Dogues a répondu sèchement à Bruno Genesio.

LOSC : Le coup de gueule d’Olivier Létang après la défaite de Lille

Le LOSC, qui a impressionné ces dernières semaines par sa qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et sa belle dynamique en Ligue 1, baisse pavillon. La défaite (2-1) à domicile face au Havre AC pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 a suscité de vives réactions dans le nord de la France.

Le technicien de Lille, Bruno Genesio, attribue ce manque d’efficacité actuel aux choix opérés lors du mercato hivernal. L’entraîneur avait notamment exprimé le besoin d’un nouveau défenseur, une requête qu’il n’a pas manqué de rappeler juste avant la rencontre face au Havre.

Suite à la défaite contre les Normands, le président du LOSC, Olivier Létang, a été interrogé sur les déclarations de son entraîneur. Cette situation a déplu au président lillois, qui n’a pas hésité à recadrer publiquement Bruno Genesio.

« Je vous pose moi-même la question. Vous pensez qu’aujourd’hui, ou mardi, on a perdu parce qu’il nous manquait quelqu’un ?… Ce groupe, il manque quoi aujourd’hui ? Il manque Zhegrova, il manque Matias Fernandez-Pardo, ok. Mais on s’est renforcé devant. On a un groupe qui est qualitatif et quantitatif. Nos résultats n’ont rien à voir avec le mercato », a déclaré Olivier Létang.

Le LOSC devra se ressaisir lors de la prochaine journée de Ligue 1 face au Stade Rennais, une équipe bretonne invaincue depuis l’arrivée du nouvel entraîneur Habib Beye.