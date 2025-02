OM : Mason Greenwood, la grosse inquiétude au mercato d’été

L’OM parviendra-t-il à conserver Mason Greenwood lors du prochain mercato d’été ? L’attaquant anglais, révélation de la saison à l’Olympique de Marseille, est suivi par plusieurs grands clubs européens.

Mason Greenwood, le principal atout offensif de l’OM convoité en Europe

L’arrivée de Mason Greenwood semble se transformer en véritable jackpot pour l’Olympique de Marseille. Débarqué cet été en provenance de Manchester United, l’attaquant anglais a rapidement conquis le cœur des supporters marseillais. En quelques mois seulement, il s’est imposé comme l’une des révélations de la Ligue 1.

Ses 14 buts en 23 matchs ont propulsé l’OM vers les sommets du championnat. D’ailleurs, ses performances n’ont pas échappé aux regards des plus grands clubs européens. Live Foot explique en effet que plusieurs écuries de Premier League seraient prêtes à débourser une somme astronomique pour rapatrier Mason Greenwood. Un montant de plus de 40 millions d’euros est évoqué.

Le mercato d’été promet d’être mouvementé pour le jeune attaquant

Toutefois, son retour en Angleterre semble compromis en raison du climat délétère qui entoure toujours le joueur, accusé de violences conjugales il y a quelques années en arrière. En parallèle, des géants espagnols comme le Real Madrid et le FC Barcelone suivraient de près l’évolution de Mason Greenwood. Ces prétendants prestigieux pourraient proposer l’été prochain des offres irrésistibles à l’OM, mettant à rude épreuve la stabilité du club phocéen.

Pour l’instant, l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, compte fermement sur son attaquant pour atteindre les objectifs fixés. Mais face à l’appétit des plus grands clubs européens, le président Pablo Longoria pourrait être confronté à un dilemme cornélien : conserver sa pépite ou réaliser une plus-value colossale ? L’avenir de Mason Greenwood à l’OM s’annonce des plus palpitants.