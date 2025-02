OM : Terrible révélation sur Mason Greenwood en Angleterre

Alors que Mason Greenwood réalise une saison convaincante à l’OM, son passe trouble le rattrape. Des médias britanniques le boycottent en raison de ses démêlés judiciaires.

OM : Mason Greenwood devenu persona non grata en Angleterre

L’arrivée de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille a suscité de nombreuses réactions, tant en France qu’en Angleterre. Si le jeune attaquant réalise de belles performances sous ses nouvelles couleurs, avec 14 buts en 23 matchs, son passé trouble continue de faire parler de lui.

En effet, Mason Greenwood a été accusé de violences conjugales et sexuelles par sa compagne en 2022. Ces accusations, bien que classées sans suite, ont profondément marqué l’opinion publique anglaise. Le joueur a été écarté de Manchester United et semble avoir peu de chances de rejouer un jour pour un club anglais.

Le journaliste Julien Laurens a confirmé cette tendance lors de l’émission « L’After Foot ». Selon lui, Greenwood est totalement persona non grata en Angleterre. « Est-ce qu’on parle de Greenwood en Angleterre ? On en parle pas, il n’existe plus », a-t-il déclaré sur RMC Sport. Julien Laurens a également souligné que les médias anglais, comme la BBC, refusent de couvrir l’actualité du joueur qui a retrouvé des couleurs à l’OM.

Si le club présidé par Pablo Longoria a pris le risque d’accueillir Mason Greenwood cet été, en lui offrant une seconde chance, il semble que l’Angleterre ne soit pas prête à pardonner. L’ancien attaquant de Manchester United devra désormais se concentrer sur sa carrière à Marseille.