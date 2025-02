OM-ASSE : Le Vélodrome met la pression, coup dur pour les Verts !

Le choc OM-ASSE se déroulera ce samedi dans un Vélodrome bouillant. Mais cette ambiance ne sera pas électrique pour tout le monde, puisque les supporters stéphanois interdits de déplacement.

OM-ASSE : Les supporters stéphanois interdits de déplacement

L’OM accueille ce samedi l’AS Saint-Étienne dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi, en pleine forme, partent logiquement favoris pour cette rencontre face à des Verts en difficulté en championnat et qui luttent pour le maintien. Cependant, cette rencontre sera marquée par l’absence des supporters stéphanois dans les tribunes du Vélodrome.

En effet, un arrêté ministériel, publié ce mercredi au Journal officiel, interdit tout déplacement des supporters de l’ASSE à Marseille. Cette décision a été prise en raison d’un « risque réel et sérieux d’affrontement » entre les deux groupes de supporters. Les tensions entre les supporters de l’OM et de l’ASSE sont anciennes, et les affrontements entre les deux camps ne sont pas rares. Afin d’éviter tout débordement, les autorités locales ont donc décidé de prendre cette mesure préventive.

Privés de leur public, les Verts d’Eirik Horneland devront se concentrer uniquement sur le terrain pour tenter de créer la surprise face à un adversaire largement supérieur sur le papier. L’OM, de son côté, aura à cœur de confirmer sa bonne dynamique devant son public et de prendre les trois points de la victoire. Le choc OM-ASSE promet ainsi d’être intense.