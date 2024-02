ASSE : Les supporters en colère, des actions engagées contre la LFP

La récente fermeture du Kop Nord de l’ASSE suscite une vague de frustration chez les supporters, avec des actions lancées contre la LFP pour contester ces sanctions collectives.

ASSE : Les supporters expriment leur mécontentement contre la LFP

Samedi dernier, l’AS Saint-Étienne a accueilli Annecy (victoire 2-1) dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos partiel. Et pour cause, les Magic Fans, pensionnaires du Kop Nord, ont été sanctionnés par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour usage d’engins pyrotechniques face à Troyes.

Cette sanction, la sixième en 14 matchs à domicile cette saison, a suscité l’indignation dans les rangs des supporters de l’ASSE, qui ont exprimé leur mécontentement à travers un clip vidéo publié sur les réseaux sociaux. Toutefois, cette réaction des supporters de l’ASSE n’est pas isolée. D’autres actions sont menées contre la LFP.

Pierre-Jean Rochette compte saisir le ministère des Sports

Le sénateur de la Loire, Pierre-Jean Rochette, est également montré au créneau pour protester ces sanctions collectives. Il prévoit de saisir une fois de plus le ministère des Sports pour contester cette décision, soulignant l’impact négatif sur le lien entre le club et ses supporters, ainsi que sur l’équipe elle-même. « Je vais une nouvelle fois saisir la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avec une question orale et un courrier », a-t-il confié à France Bleu.

Pierre-Jean Rochette insiste surtout sur le « caractère familial » et vital du public stéphanois pour l’ASSE, déplorant le fait que ces sanctions infligées par la LFP pénalisent non seulement les supporters, mais aussi l’équipe qui a besoin de leur soutien. Le sénateur critique aussi la rapidité de la décision prise par la Commission de discipline de la LFP, qui prive le club entraîné par Olivier Dall’Oglio de l’un de ses atouts majeurs.

Cette situation soulève une fois de plus la question de l’équité des sanctions et de la nécessité d’une réforme de l’instance disciplinaire. Les supporters de l’ASSE et le représentant politique demandent des explications et des mesures afin de préserver l’esprit du football et l’unité entre le club et ses fervents supporters.