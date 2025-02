RC Strasbourg : Liam Rosenior réalise un exploit remarquable avec le RCS

Cette saison, le RC Strasbourg et son entraîneur Liam Rosenior multiplient les efforts pour décrocher une qualification européenne. Le technicien anglais de 40 ans réalise un travail remarquable avec le RCS, et les statistiques en témoignent.

Un bilan impressionnant pour Liam Rosenior avec le RC Strasbourg

Nommé entraîneur du RC Strasbourg le 25 juillet 2024 après ses passages à Derby County et Hull City, Liam Rosenior s’est rapidement imposé en Alsace. Sa mission : bâtir une équipe compétitive et ambitieuse. Jusqu’ici, le défi est relevé avec succès. L’entraîneur britannique a mis en place un style de jeu audacieux, basé sur la jeunesse et un pressing offensif, indépendamment des qualités individuelles de son effectif.

« Nous avons affronté l’une des meilleures équipes d’Europe. Ils posent des problèmes à tout le monde. Je suis fier d’avoir utilisé un style que peu de gens osent ici. Si l’on veut créer des occasions contre une équipe comme celle-ci, il faut prendre des risques. Je préfère encaisser des buts en essayant plutôt que de jouer en bloc bas et espérer ne rien concéder. En Angleterre, on appelle cela une ‘mort lente’. Je m’y refuse. », Liam Rosenior, après la défaite (2-4) contre le PSG.

✍️ Liam Rosenior nouvel entraîneur du Racing



Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Liam Rosenior à la tête de l’équipe première. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 25, 2024

Des statistiques prometteuses pour le RCS

Le système mis en place par Liam Rosenior porte ses fruits. Après 21 journées de Ligue 1, le RC Strasbourg affiche un bilan de 30 points, avec 35 buts inscrits pour 32 concédés. Ces chiffres placent Rosenior parmi les meilleurs entraîneurs du club depuis 2017. Seuls Julien Stéphan et Thierry Laurey ont obtenu de meilleurs résultats après 21 journées :

Julien Stéphan (2021-2022) : 35 points, 41 buts marqués, 25 encaissés.

Thierry Laurey : 32 points, 37 buts marqués, 25 encaissés.

Avec un effectif en pleine progression et un jeu résolument offensif, Liam Rosenior inscrit son nom parmi les entraîneurs marquants du RC Strasbourg. De quoi espérer une fin de saison réussie pour le club alsacien.