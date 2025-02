Stade Brestois : Pierre Lees-Melou s’explique sur le penalty concédé face au PSG

Pierre Lees-Melou a été l’une des victimes expiatoires de la défaite du Stade Brestois face au PSG. Le milieu de terrain a concédé un penalty qui a permis au club parisien d’ouvrir le score. En zone mixte après le match, le Français de 31 ans est revenu sur cette action et a assumé son erreur.

Pierre Lees-Melou accepte le penalty mais rejette son exclusion

Alors que le Stade Brestois tentait de conserver un score nul (0-0) avant la mi-temps, Pierre Lees-Melou a touché le ballon de la main droite dans la surface de réparation de Marco Bizot. Cette faute a conduit à l’ouverture du score du PSG sur un penalty transformé par Vitinha. En zone mixte, le milieu de terrain a reconnu son erreur : « Fautif ? Bien sûr. La main, ça va trop vite. Mais c’est la perte de balle. Je dois dégager. Je fais une erreur en voulant ressortir le ballon proprement. Parfois, il faut savoir dégager dans ces zones-là. »

Toutefois, il a affirmé qu’il ne pourrait pas être expulsé, soulignant l’absence d’intentionnalité dans son geste : « Oh non, du tout. Je ne peux pas me couper le bras malheureusement. Il n’y a pas de geste intentionnel, c’est dans le feu de l’action. Je savais que je n’allais pas être exclu, mais je savais qu’il y avait penalty, ça ne faisait aucun doute. »

PENALTY 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗦𝗖𝗨𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘 pour le PSG avec cette main de Lees-Melou.



📸 @TheEuropeanLad pic.twitter.com/WswfqsxoyC — BeFootball (@_BeFootball) February 11, 2025

« On reste Brest, on ne va rien lâcher »

Malgré la défaite (0-3) au stade Roudourou de Guingamp, Pierre Lees-Melou espère voir le Stade Brestois faire mieux au Parc des Princes lors du match retour : « On reste Brest, on ne va rien lâcher comme on l’a toujours fait. C’est beau d’être encore en lice dans cette compétition. Beaucoup nous enterraient avant même que ça commence. On ira là-bas avec nos valeurs, sans être défaitistes, mais on sait que c’est une mission quasi impossible. On va défendre le club, nos supporters et essayer de faire mieux. »

Il est important de rappeler que le match retour de ce barrage de Ligue des Champions se jouera le mercredi 19 février prochain. L’équipe qualifiée pourrait ensuite affronter le FC Barcelone au tour suivant.