AS Monaco – FC Nantes : Le spectre de la défaite plane encore sur le FCN et Antoine Kombouaré

Le FC Nantes se déplace face à l’AS Monaco ce samedi pour la 22e journée de Ligue 1 avec un lourd passif face à l’ASM. Incapables de s’imposer face aux Monégasques depuis plus de sept ans, le FCN va devoir défier ses démons pour espérer un exploit.

Sept ans sans victoire face à l’AS Monaco : une série inquiétante pour le FC Nantes

Les chiffres ne trompent pas : le FC Nantes n’a plus battu l’AS Monaco en Ligue 1 depuis novembre 2016. Depuis cette date, les deux équipes se sont affrontées 13 fois en championnat, et les Monégasques ont systématiquement évité la défaite. Bilan : 8 victoires pour l’ASM et 5 nuls, une domination sans appel.

La dernière confrontation en date, le 10 janvier 2025 à La Beaujoire, s’est soldée par un match nul (2-2). Un résultat plutôt encourageant pour les Nantais, mais loin de briser la malédiction. Antoine Kombouaré et ses hommes devront donc réaliser une performance de haut niveau pour espérer inverser la tendance.

Un duel historique à l’avantage de l’ASM

Avec 104 confrontations en Ligue 1, l’AS Monaco est l’un des adversaires les plus rencontrés par le FC Nantes, juste derrière Bordeaux. Malheureusement pour les Canaris, il s’agit aussi de l’équipe qui leur a infligé le plus de défaites en championnat (47).

Monaco, de son côté, n’a perdu qu’une seule de ses 22 dernières rencontres face aux Nantais (15 victoires, 6 nuls). Pire encore, cette série d’invincibilité actuelle de 13 matchs sans défaite contre le FCN est la plus longue de l’ASM face à un club encore présent en Ligue 1.

Un contexte défavorable pour le FCN

Si les hommes d’Adi Hütter connaissent une légère baisse de régime avec 3 défaites lors de leurs 6 derniers matchs de Ligue 1, ils restent redoutables à domicile. Lors de leurs 3 dernières réceptions, ils ont marqué et encaissé au moins 2 buts par match (9 inscrits, 8 concédés). Un festival offensif qui pourrait encore peser sur des Nantais en difficulté.

De son côté, le FC Nantes affiche seulement 21 points après 21 journées, un bilan inquiétant qui rappelle certaines saisons cauchemardesques, comme en 2006/07 (relégation) et en 2020/21 (maintien après les barrages). Antoine Kombouaré et ses joueurs auront donc fort à faire pour briser cette malédiction monégasque et s’offrir un succès de prestige.