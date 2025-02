FC Nantes : Terrible coup dur pour Francis Coquelin !

Le calvaire se poursuit pour Francis Coquelin au FC Nantes. Le milieu de terrain français a de nouveau contracté une blessure au FCN.

FC Nantes : Francis Coquelin blessé au FCN

Coup dur pour Francis Coquelin au FC Nantes. Le milieu de terrain français a été victime d’une blessure à l’entraînement cette semaine. Une bien mauvaise nouvelle pour l’ancienne star de Villarreal qui tentait de retrouver sa condition physique après plus de six mois d’inactivité.

C’est lors d’un entraînement ce mercredi que Francis Coquelin s’est blessé. Le joueur s’est fait mal au niveau du quadriceps, côté droit, lors d’un jeu et devra manquer la rencontre face à l’AS Monaco ce samedi pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a confirmé la mauvaise nouvelle en conférence de presse ce jeudi. On ignore pour le moment la durée de son indisponibilité.

Le milieu de terrain de 33 ans a pourtant fait une première apparition avec l’équipe réserve le week-end dernier et a montré de belles qualités. Francis Coquelin était déjà fragile avant sa signature au FCN. Peu s’en fallait que son transfert capote cet hiver. Le joueur a contracté une blessure et c’est après des essais et le feu vert des médecins qu’il s’est engagé avec les Canaris.

Francis Coquelin a rejoint le FC Nantes en fin de mercato hivernal, libre de tout contrat, après plus de six mois sans compétition. Il n’avait pas trouvé de club depuis la fin de son contrat à Villarreal.