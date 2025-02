ASSE : Faire chuter l’OM, un défi de taille pour l’entraîneur de Saint-Etienne

Il reste une dernière séance d’entraînement à l’ASSE avant d’affronter l’OM. Mais Eirik Horneland a déjà peaufiné sa stratégie pour contrarier l’Olympique de Marseille au Vélodrome, ce samedi à 17 heures.

ASSE : Premier match contre l’OM pour Horneland, Cardona et Bernauer

Déjà battus à deux reprises par l’OM en décembre dernier, l’ASSE va tenter d’inverser la tendance ce samedi lors de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Stéphanois se déplacent à Marseille, mais sans le soutien de leurs supporters, interdits de déplacement dans la cité phocéenne.

L’AS Saint-Etienne s’est renforcée en janvier avec l’arrivée d’Irvin Cardona, un attaquant, et de Maxime Bernauer, un défenseur polyvalent. De plus, le club forézien a changé d’entraîneur. Olivier Dall’Oglio a été remplacé par Eirik Horneland, dont la philosophie de travail et le style de jeu ont séduit les dirigeants.

Le coach de Saint-Etienne se méfie de l’Olympique de Marseille

Toutefois, le technicien norvégien se méfie de l’Olympique de Marseille, un cador de la Ligue 1. « On sait que Marseille est une très grosse équipe, très forte et joueuse. C’est une équipe qui met beaucoup d’intensité et qui laisse peu de répit à son adversaire », a-t-il prévenu en conférence de presse d’avant-match.

Les deux défaites concédées par les Verts face aux Marseillais à Geoffroy-Guichard, c’était en championnat (0-2), puis en coupe de France (1-4).

Eirik Horneland prêt à défier l’OM : Une mission pas impossible !

Actuellement barragiste et sur une série de cinq matchs sans victoire, l’ASSE doit réagir au plus vite pour éviter de sombrer dans les deux dernières places synonymes de relégation. Eirik Horneland doit trouver la solution pour renouer avec la victoire après les défaites contre le LOSC (4-1) et le Stade Rennais (0-2).

« Nous devons tout mettre en œuvre pour saisir les opportunités qui se présenteront. […] Nous avons montré par moments que nous pouvions nous appuyer sur un projet de jeu, même face à des équipes de haut de tableau. Il faudra courir énormément pour aller chercher un résultat à Marseille. Cela passera également par de l’impact physique et de l’efficacité devant le but », a expliqué le coach de l’AS Saint-Etienne.