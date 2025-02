Mercato OM : Ismaël Bennacer, une grave erreur dénoncée en Italie

L’arrivée d’Ismaël Bennacer à l’OM, lors du mercato d’hiver, continue de faire parler. Ses débuts impressionnant sous le maillot phocéen provoquent déjà quelques regrets du côté de Milan.

Mercato : Ismaël Bennacer s’éclate à l’OM

Dans les ultimes heures du mercato hivernal, l’OM a frappé un gros coup en recrutant Ismaël Bennacer. Cette opération menée par Mehdi Benatia a été rendue possible grâce à la ferme volonté de l’international algérien de découvrir un nouveau championnat. Les difficultés rencontrées par l’AC Milan ont aussi facilité son départ.

Ismaël Bennacer, prêté avec option d’achat par les Rossoneri, n’a pas tardé à s’adapter au système de jeu de Roberto De Zerbi. Titularisé lors de la victoire face à Angers, il a livré une prestation de haute volée, avec un taux de passes réussies impressionnant (99%, 103/104). Ses qualités techniques et sa vision du jeu ont rapidement conquis le cœur des supporters phocéens.

L’AC Milan regrette déjà son départ

Et si l’OM a réalisé une excellente affaire, l’AC Milan, de son côté, regrette amèrement de s’être séparé de son joueur. Zvonomir Boban, ancienne légende du club lombard, n’a pas mâché ses mots. « J’aurais préféré garder Ismaël Bennacer. Le laisser partir était une grave erreur, c’est un joueur extrêmement sous-estimé », a-t-il déclaré sur Sky Sports.

Ce recrutement représente en tout une nouvelle bonne pour Roberto De Zerbi. Le coach de l’OM dispose désormais d’un milieu de terrain de très haut niveau, avec notamment Bennacer, Rongier, Hojbjerg, Nadir et Rabiot. La concurrence sera rude, mais cela devrait permettre à l’Olympique de Marseille d’élever son niveau de jeu et de viser toujours plus haut.