ASSE : Horneland convoqué par la direction de Saint-Etienne après la défaite contre le SRFC ?

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland a dû rendre des comptes à la direction du club stéphanois après la défaite contre le Stade Rennais à Geoffroy-Guichard, samedi dernier.

ASSE : Le coach s’explique devant les dirigeants stéphanois après le Stade Rennais

Six matchs dirigés, trois défaites, deux matchs nuls et une seule victoire : tel est le bilan mitigé d’Eirik Horneland à la tête de l’ASSE. Onze buts encaissés pour sept inscrits, et seulement cinq points pris sur dix-huit possibles : les statistiques sont sans appel.

La dernière défaite à domicile face au Stade Rennais (0-2), devant plus de 30 000 supporters déçus, a été le point d’orgue de cette série noire. Les fans stéphanois, excédés, ont exprimé leur mécontentement par des banderoles.

L’entraîneur norvégien a dû rendre des comptes aux dirigeants du club après cette nouvelle déconvenue. « L’AS Saint-Etienne traverse une période difficile. J’ai eu des échanges constructifs avec les dirigeants, qu’ils soient présents à Saint-Etienne ou non », a-t-il confié avant le déplacement périlleux à Marseille.

Horneland : « Ce n’est pas une tâche individuelle, mais un travail d’équipe »

Horneland reste optimiste quant à l’avenir, précisément le maintien de l’ASSE en Ligue 1 : « Je suis convaincu que la situation va s’améliorer, même si cela ne se fera pas du jour au lendemain. […] Ce n’est pas une tâche individuelle, mais un travail d’équipe. Tout le monde doit s’impliquer et rester uni pour relever ce défi. »