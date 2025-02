Vente PSG : Jérôme Rothen confirme la position du Qatar 

Ce jeudi, plusieurs sources ont annoncé un possible désengagement du Qatar du PSG après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi pour complicité d’abus de pouvoir dans l’affaire Lagardère. Jérôme Rothen a donné son avis sur le sujet, confirmant notamment la position de Doha concernant une évente Vente PSG.

Vente PSG : Le Qatar ne menace pas de retirer ses investissements de la France

Ce jeudi, des rumeurs ont enflammé les réseaux sociaux, faisant état d’une « menace » du gouvernement du Qatar de retirer ses investissements en France après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi. La réalité est tout autre. Depuis plusieurs mois déjà, l’État du Qatar, via ses différents fonds, a choisi de diversifier ses investissements. La France n’est plus le terrain de jeu privilégié de QSI (Qatar Sports Investments).

Il suffit de regarder les derniers événements. Arctos et Kevin Durant sont entrés au capital du PSG, beIN Sports (sur le point de céder près de 50% de ses actions à un fonds d’investissement saoudien) ne souhaite plus investir massivement dans les droits télévisuels de la Ligue 1, et de nombreuses parts d’autres clubs ont été ou vont être acquises dans les mois à venir, notamment un dossier en Belgique sur le point d’aboutir.

Un projet important doit aussi être annoncé dans les prochaines semaines et il ne concernera pas la France. Au-delà du sport, le Qatar investit dans d’autres pays. Un pavillon national va être construit à la Biennale de Venise alors que les États-Unis accueillent désormais de nombreux projets de l’Émirat à l’étranger.

« Il y a simplement une réflexion depuis longtemps pour reconsidérer les investissements du pays en France, ce n’est pas directement lié aux derniers événements », explique-t-on du côté de Doha. Le Paris Saint-Germain n’a pas souhaité réagir à ces rumeurs, mais Jérôme Rothen assure que l’avenir du club de la capitale n’est pas menacé.

Le Qatar reste au PSG : Jérôme Rothen calme le jeu

Le Paris Saint-Germain traverse peut-être une période de turbulences après l’annonce de la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi « pour complicité d’abus de pouvoir dans l’enquête entourant Arnaud Lagardère. » Cette situation a ravivé les rumeurs d’un possible départ du Qatar, actionnaire majoritaire du club. Cependant, Jérôme Rothen s’est voulu rassurant pour l’avenir du club de la capitale.

« Si le Qatar se retirait complètement, ce serait une catastrophe. Mais ce n’est pas le cas », a déclaré le consultant sportif sur RMC Sport. « Le désengagement des investisseurs qataris en France a commencé il y a plusieurs mois. Ils ont déjà vendu 12% des parts du Paris Saint-Germain à des investisseurs américains. Cela montre qu’ils se sont un peu retirés, tout en conservant un pouvoir important », ajoute l’ancien milieu offensif parisien, avant de mettre en lumière la valeur actuelle du Paris Saint-Germain.

« Le PSG est valorisé à près de 4 milliards d’euros aujourd’hui. Il est difficile de se retirer d’un investissement de cette ampleur. De plus, je peux vous assurer qu’ils n’ont aucune intention de quitter le Paris Saint-Germain », a précisé Rothen.