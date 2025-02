ASSE : Lucas Stassin répond aux Ultras de l’AS Saint-Etienne

Lucas Stassin a tenu à apaiser les esprits après les tensions nées avec les supporters après la défaite de l’ASSE à domicile face au Stade Rennais (0-2). Le jeune attaquant belge a adressé un message de calme et de détermination aux Ultras de l’AS Saint-Etienne en conférence de presse.

ASSE : Compréhension et appel au calme de Lucas Stassin

C’est la défaite de trop qui sent la pilule amère à avaler pour les supporters de l’AS Saint-Etienne. Dans une situation de crise, les Verts n’ont pas échappé à la colère des supporters, qui se sont fait entendre. « On veut une équipe digne de son public ! Vous êtes des nuls ! », ont affiché les kops des Green Angels et des Magic Fans au moment où les joueurs venaient saluer le public au terme du match.

La frustration des supporters est légitime, et Lucas Stassin en est pleinement conscient. En conférence de presse, il a exprimé sa compréhension face à la colère des Ultras. « Je comprends leur frustration, ils veulent des résultats, des points. Nous aussi, on veut gagner », a-t-il déclaré.

Le joueur de 20 ans invite néanmoins à ne pas céder à la colère. « Il ne faut pas rentrer dans ce mood de bagarre », a-t-il ajouté, en soulignant l’importance de rester unis et de garder une attitude positive malgré les difficultés actuelles. Pour Stassin, les supporters ont toujours été là pour l’équipe, et cette solidarité doit rester un moteur dans la quête du maintien.

Une situation délicate, mais pas insurmontable pour Saint-Etienne

Actuellement en position de barragiste, l’ASSE vit une saison éprouvante. Lucas Stassin ne cherche pas à minimiser la gravité de la situation : « La position au classement est compliquée, c’est une réalité », reconnaît-il. Pourtant, il reste optimiste : « Il ne faut pas trop se focaliser sur le négatif, on travaille dur pour remonter le plus vite possible ».

Le jeune attaquant croit en la capacité du groupe à inverser la tendance. Pour cela, il insiste sur la nécessité de rester concentré et de ne pas se laisser déstabiliser par la pression ambiante. « Il ne faut pas trop voir le négatif, et on fait tout pour remonter le plus vite possible », a lâché l’ancien de Westerlo.

Transformer la pression en motivation

À Saint-Étienne, la passion des supporters est intense, et les attentes sont toujours élevées. Lucas Stassin en avait conscience avant même son arrivée. « Je savais que j’allais avoir de la pression en signant ici », explique-t-il. Plutôt que de la subir, il souhaite la transformer en énergie positive.

Pour Stassin, cette pression est celle des grands clubs, et il veut s’en servir comme levier pour se surpasser sur le terrain. Alors que les Verts s’apprêtent à affronter l’OM, le jeune attaquant envoie un signal fort : le groupe est déterminé à se battre jusqu’au bout pour satisfaire ses supporters et sortir de la zone rouge.