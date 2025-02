FC Nantes : Le FCN en grand danger, la catastrophe s’annonce !

Le football français traverse une nouvelle tempête, et le FC Nantes pourrait en payer le prix fort. En cause, le litige entre la LFP et DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1. Si la situation ne se débloque pas rapidement, le club nantais, comme d’autres, pourrait être en grand danger financier.

DAZN bloque les paiements : une menace directe pour les clubs

La tension est montée d’un cran entre la Ligue de Football Professionnel (LFP) et DAZN. Le diffuseur, mécontent du manque de mesures efficaces contre le piratage, a décidé de ne verser que la moitié de l’échéance prévue pour février. Cette décision inquiète fortement les clubs de Ligue 1, dont le FC Nantes, qui dépendent en grande partie des droits TV pour équilibrer leurs comptes.

Parmi les clubs les plus exposés, le FC Nantes figure en bonne place. Selon le journaliste Pierre Ménès, si DAZN maintient sa position et suspend ses paiements, les Canaris, comme d’autres clubs modestes du championnat, Montpellier, Reims, Le Havre, Angers, pourraient être en « danger de mort ».

Une situation financière déjà fragile pour le FC Nantes

Le FC Nantes n’a jamais caché ses difficultés économiques. Avec des finances sous pression et des marges de manœuvre réduites sur le marché des transferts, le club doit désormais faire face à une menace supplémentaire. La dépendance aux revenus télévisés est une réalité pour de nombreuses équipes françaises, et la perte d’une partie de ces ressources pourrait être fatale.

« Si DAZN ne paye plus, certains clubs risquent de ne pas s’en remettre », a alerté Pierre Ménès. Une déclaration qui met en lumière l’urgence d’une résolution rapide de ce conflit, sous peine de voir le football français sombrer dans une crise encore plus profonde.

Un appel au changement à la tête de la LFP

Pour le journaliste, le principal responsable de cette situation n’est autre que Vincent Labrune, président de la LFP. Il estime que ce dernier n’a pas suffisamment anticipé les difficultés liées aux droits TV et au piratage. « Il faut que Vincent Labrune s’en aille. Soit qu’il démissionne, soit qu’on lui mette un coup de chausson », a-t-il lancé dans une vidéo récente sur sa chaîne YouTube.

Cette crise pose une nouvelle fois la question de la stabilité économique du football français. Si aucune solution n’est trouvée, le FC Nantes et d’autres clubs pourraient connaître des jours particulièrement sombres dans les mois à venir.