OM : Comment Amir Murillo est devenu un pilier de Roberto De Zerbi

Arrivé dans l’anonymat à l’OM en 2023, Amir Murillo s’est progressivement imposé comme une pièce maîtresse du système de Roberto De Zerbi. Performant défensivement et précieux offensivement, le latéral panaméen s’illustre désormais comme l’un des meilleurs défenseurs des cinq grands championnats européens.

OM : Un transfert discret, un impact immédiat pour Amir Murillo à Marseille

Recruté pour seulement 2,5 millions d’euros en provenance d’Anderlecht, Amir Murillo suscitait peu d’attentes à son arrivée. Pourtant, le défenseur de 29 ans n’a pas tardé à faire taire les sceptiques. Dès sa première saison, il s’est illustré par sa solidité défensive et sa capacité à se projeter vers l’avant. Sa prestation remarquée contre Lyon au Vélodrome et son entrée décisive face à Benfica en quart de finale de Ligue Europa ont marqué les esprits.

Aujourd’hui, Murillo est devenu incontournable sous les ordres de Roberto De Zerbi. Avec 19 titularisations en 22 apparitions cette saison, il est l’un des joueurs les plus utilisés de l’effectif marseillais. « Murillo m’apporte énormément de satisfaction. C’est un joueur sous-estimé, mais pas par moi ni par le club », a déclaré l’entraîneur italien, soulignant l’importance de son latéral dans les succès récents de l’OM.

Un atout tactique essentiel pour Marseille

La polyvalence d’Amir Murillo est l’une de ses principales forces. Capable d’évoluer en latéral droit, piston ou même ailier en fin de match, il offre à De Zerbi des solutions tactiques variées. Sa capacité à alterner les montées offensives et les replis défensifs déstabilise les blocs adverses et ouvre des espaces pour des joueurs comme Luis Henrique et Mason Greenwood.

Mais c’est surtout dans le domaine aérien que Amir Murillo impressionne. Selon DataMB, il est le deuxième défenseur le plus performant des cinq grands championnats européens avec 76,74 % de duels aériens remportés, juste derrière Raúl Asencio (77,27 %) du Real Madrid. En Ligue 1, seul Bafodé Diakité (76,19 %) du LOSC parvient à rivaliser avec lui.

✈️ Top 5 Leagues Centrebacks: Aerial duels won %



◎ 77.27% — Raúl Asencio

◎ 76.74% — Amir Murillo

◎ 76.47% — James Bree

◎ 76.32% — Juma Bah

◎ 76.19% — Bafodé Diakité



📊 https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/EU4l7lItyg — DataMB (@DataMB_) February 12, 2025

Un avenir qui s’inscrit en lettres capitales

Alors que certains observateurs voyaient en lui un simple joueur de rotation, Amir Murillo a su s’imposer comme un cadre. Indéboulonnable dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille, il est aujourd’hui considéré comme un atout stratégique majeur. À 29 ans, le Panaméen n’a peut-être pas encore atteint son plafond et semble destiné à jouer un rôle clé dans les ambitions marseillaises, aussi bien en championnat qu’en Europe.