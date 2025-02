Montpellier HSC : Laurent Nicollin explique le transfert de Mousa Tamari au Stade Rennais

Lors du mercato hivernal, le Montpellier HSC n’a pas hésité à se séparer de Mousa Tamari, transféré au Stade Rennais FC. Ce départ a suscité de nombreuses réactions, notamment après des publications controversées du joueur jordanien sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée à Midi Libre, Laurent Nicollin, président du MHSC, est revenu en détail sur les coulisses de cette opération.

Laurent Nicollin : « On ne lui a pas mis un fusil sur la tempe pour qu’il signe à Rennes »

Le transfert de Mousa Tamari a surpris les supporters du Montpellier HSC. L’ailier droit s’imposait comme un élément clé de l’effectif grâce à des performances de plus en plus convaincantes. Pourtant, contre toute attente, l’international jordanien a été cédé au Stade Rennais pour un montant de 8 millions d’euros. L’annonce a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains accusant le club d’avoir poussé le joueur vers la sortie.

Interrogé sur cette décision, Laurent Nicollin a apporté des explications claires : « J’aurais aimé garder Mousa Tamari. Malheureusement, une opportunité financière s’est présentée. Nous réalisons une belle plus-value sur un joueur recruté gratuitement », a-t-il déclaré, avant de démentir toute pression exercée sur l’ailier jordanien.

« Je ne force personne à partir. Il avait des propositions de clubs du Moyen-Orient, notamment du Qatar, mais il les a toujours refusées. Si Mousa n’avait pas voulu aller à Rennes, il ne l’aurait pas fait. Il a donné son accord. On ne lui a pas mis un fusil sur la tempe pour qu’il signe. Je sais qu’il est attristé, car il se sentait bien ici. Peut-être aussi qu’il se disait que s’il devait jouer le maintien, autant rester là où il était. »

Un choix sportif et financier

Malgré cette séparation, le président du MHSC comprend la décision de son ancien joueur et estime que son transfert au Stade Rennais est une belle opportunité pour lui : « Rennes a un budget plus important et de plus grandes ambitions que Montpellier. Je pense qu’il a fait un très bon choix en rejoignant ce club », a-t-il conclu. À 27 ans, Mousa Tamari quitte Montpellier après 43 matchs disputés toutes compétitions confondues, avec un bilan de 7 buts et 5 passes décisives.