Mercato PSG : Kolo Muani répond cash à la Juve pour son avenir

Randal Kolo Muani, prêté par le PSG cet hiver, connaît un début de saison tonitruant à la Juventus de Turin. Si bien que le club italien envisage déjà de le garder définitivement. L’attaquant français a évoqué son avenir ces dernières heures.

Mercato PSG : La Juve veut déjà garder Randal Kolo Muani

Depuis son arrivée en prêt en provenance du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a déjà inscrit 5 buts en 3 matches toutes compétitions confondues. Des performances qui donnent déjà envie aux dirigeants de la Vieille Dame de prolonger l’aventure. En tout cas, c’est ce qu’a laissé penser récemment Cristiano Giuntoli.

« Les relations sont très bonnes entre les clubs, nous avons fait du bon travail pendant la période loin du marché, en brûlant beaucoup de concurrents. Il y a la volonté de continuer, de s’asseoir à la fin de l’année pour voir comment continuer avec lui », a confié le directeur sportif de la Juve au micro de Sky Sport. Si la Juventus Turin est satisfaite de Randal Kolo Muani, ce dernier est lui aussi très content d’avoir rejoint les Bianconeri.

« Tout va plus que bien, je suis ravi d’être ici. J’ai été très bien accueilli, comme dans une grande famille. J’ai parlé à l’entraîneur, aux capitaines, je m’entends bien avec tous mes nouveaux coéquipiers. Franchement, je me sens très bien », assure le joueur de 26 ans. Suffisant pour vouloir poursuivre l’aventure à Turin la saison prochaine ?

Kolo Muani calme le jeu : Pas de décision hâtive pour son futur

Randal Kolo Muani, prêté par le PSG à la Juventus Turin, semble s’épanouir en Italie. Moins d’un mois après son arrivée, l’attaquant français a déjà conquis le cœur des supporters et de la direction. Le directeur sportif turinois, Cristiano Giuntoli, a même exprimé publiquement son désir de le conserver au-delà de cette saison. Cependant, le buteur formé à Nantes, lucide et concentré, préfère ne pas se précipiter et ne fait aucune promesse quant à son avenir.

« Je suis très content de l’accueil que j’ai reçu ici, cela signifie que j’ai fait bonne impression. Je suis très heureux d’avoir retrouvé le sourire et ça me pousse à travailler encore plus dur », a déclaré le vice champion du monde 2022 à Sky Sport Italia. Kolo Muani savoure son expérience italienne et ne se laisse pas distraire par les spéculations sur son futur.

« Pour l’instant, l’avenir ne m’inquiète pas. Je profite simplement du moment présent et j’espère pouvoir faire encore plus », a-t-il ajouté. Pour rappel, le natif de Bondy est lié au Paris SG jusqu’en juin 2028 et le club espère encaisser au moins 70 millions d’euros pour son départ définitif.