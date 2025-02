Coup de tonnerre au PSG : Warren Zaïre-Emery à Liverpool pour 65M€ ?

Discret sur le marché des transferts depuis plusieurs saisons, Liverpool pourrait frapper un gros coup lors du prochain mercato estival en arrachant Warren Zaïre-Emery des mains du PSG. Explications.

Mercato PSG : Arne Slot veut Warren Zaïre-Emery à Liverpool

Alors que plusieurs sources annoncent que le Paris Saint-Germain fait d’Ibrahima Konaté sa grande priorité pour renforcer sa charnière centrale la saison prochaine, la presse anglaise assure que Liverpool aurait également les yeux rivés sur un cadre de l’effectif parisien. En effet, selon les informations du média Anfield Watch, les Reds auraient pris contact avec l’agent de Warren Zaïre-Emery en vue d’un transfert cet été.

Discrets sur le marché des transferts depuis plusieurs saisons, les dirigeants de Liverpool, poussés par leur entraîneur Arne Slot, aimeraient convaincre le milieu de terrain français de quitter son club formateur pour venir poursuivre sa carrière en Premier League.

Malgré la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery jusqu’en 2029 la saison dernière, Liverpool serait ainsi prêt à faire une folie pour le joueur de 18 ans. Les pensionnaires d’Anfield seraient déterminés à convaincre Zaïre-Emery de traverser la Manche pour rejoindre les bords de la Mersey.

Liverpool prêt à lâcher 65M€ pour Warren Zaïre-Emery

Formé au club, Warren Zaïre-Emery est un véritable symbole au Paris SG, à l’instar de Presnel Kimpembe. Si Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens ne songent pas à son départ de si tôt, le média Anfield Watch assure que le board de Liverpool, qui a déjà contacté son entourage afin de s’attacher ses services, serait disposé à débourser 65 millions d’euros pour finaliser son transfert.

Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain du PSG a déjà disputé plus de 100 matches avec le club parisien et est devenu, l’année dernière, le plus jeune joueur à évoluer en Ligue des Champions lors d’un match à élimination directe.

Considérant Zaïre-Emery comme la pièce idéale pour compléter le jeu d’Arne Slot, les dirigeants de Liverpool seraient prêts à mettre le prix fort pour le recruter. Mais il faudra parvenir à convaincre Nasser Al-Khelaïfi, ce qui n’est pas une mince affaire.