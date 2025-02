L’ASSE déroutée par l’OM : Un fiasco à 23 M€, Kilmer Sports sur le banc des accusés

Lourde défaite pour l’ASSE au Vélodrome. Battus 5-1 par l’OM, les Verts s’enfoncent encore un peu plus dans la crise. Au-delà du résultat, c’est la politique de recrutement menée par Kilmer Sports qui suscite de vives critiques.

ASSE : Une défaite humiliante face à l’OM qui fait mal

Face à un Olympique de Marseille survolté, l’ASSE n’a jamais semblé en mesure de rivaliser. Menés dès la 27e minute par un sublime but d’Amine Gouiri, les Stéphanois ont progressivement sombré dans le match dans un Vélodrome incandescent. Les hommes d’Eirik Horneland ont concédé cinq buts sans jamais pouvoir réagir.

Cette débâcle, troisième défaite consécutive, place le club dans une position précaire, à un souffle de la relégation. Mais ce qui inquiète encore plus, c’est la qualité de l’effectif, malgré un investissement de 23 millions d’euros sur le marché des transferts.

Le mercato de Kilmer Sport pointé du doigt à Saint-Etienne

Dans le Forez, la claque reçue par l’ASSE face à l’OM passe très mal. Sur le plateau de beIN Sports, Christophe Josse n’a pas mâché ses mots. « Cette équipe-là n’a pas le niveau Ligue 1, il faut le dire », a-t-il lancé. Il remet en cause notamment un projet encore loin de porter ses fruits, avec des promesses visiblement non tenues aux supporters.

« Il y a des nouveaux propriétaires qui sont arrivés. Moi je me mets à la place des supporters stéphanois, on leur a donné plein de promesses, ils ne vivent que pour le foot à Sainté… Et ça fait mal à la Ligue 1 ce qu’il se passe, de voir Saint-Etienne à ce niveau », a-t-il ajouté. Un constat dur, mais partagé par de nombreux observateurs.

L’arrivée de Lucas Stassin pour 10 millions d’euros, record du club, n’a pas encore porté ses fruits, tandis que Irvin Cardona, revenu au club lors du dernier mercato d’hiver, pourtant espéré comme un atout offensif, peine à s’imposer.

Des choix stratégiques remis en question

Le changement d’entraîneur, avec l’arrivée d’Eirik Horneland, apparaît pour certains comme un écran de fumée destiné à masquer les carences d’un mercato mal mené. Maxime Bernauer, recruté pour sa polyvalence, n’a toujours pas joué une minute, miné par les blessures. Pour le journaliste, il est clair que la direction de l’ASSE s’est trompée dans le recrutement.

« C’est un écran de fumée le fait de changer d’entraîneur, c’est pour tenter de masquer une défaillance dans la politique sportive, c’est-à-dire dans la politique de recrutement, qui n’est pas bonne. C’est tout », a pesté Christophe Josse, qui pointe directement Kilmer Sports du doigt.

« A Saint-Etienne, ils se sont trompés dans le recrutement, et ça s’arrête là ! Quand tu ne choisis pas les bons joueurs, tu balances de l’argent n’importe comment, c’est de l’argent mal utilisé », a-t-il ajouté.

Quel avenir pour l’ASSE en Ligue 1 cette saison ?

Avec un effectif en manque de talent et de profondeur, l’AS Saint-Étienne semble mal armée pour éviter la relégation. La pression sur Kilmer Sports est immense, tout comme celle sur Eirik Horneland, qui devra tirer le meilleur d’un groupe limité.

Si des changements rapides ne sont pas opérés, les Verts pourraient bien replonger en Ligue 2, une perspective qui serait catastrophique pour l’un des clubs les plus emblématiques du football français.