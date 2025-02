Mercato OM : Paul Pogba, l’annonce qui ne va pas plaire à Marseille

Alors que l’OM envisageait de recruter Paul Pogba le mercato estival prochain pour renforcer son milieu de terrain, une nouvelle piste éloigne le champion du monde 2018 de la Ligue 1. En effet, des sources indiquent que Pogba serait en discussions avancées pour rejoindre la Major League Soccer (MLS) aux États-Unis.

Paul Pogba, une suspension réduite et un avenir à redéfinir

Suspendu initialement pour quatre ans en raison d’un contrôle antidopage positif en août 2023, Paul Pogba a vu sa sanction réduite à 18 mois. Ce qui lui permettrait de reprendre la compétition en mars 2025. Durant cette période, la Juventus et le joueur ont convenu de mettre fin à leur collaboration, ce qui laisse Pogba libre de s’engager avec le club de son choix.

Cette situation a suscité l’intérêt de plusieurs clubs, dont l’OM, désireux d’ajouter de l’expérience à son effectif. Un temps annoncé proche du club phocéen lors du mercato hivernal, Marseille a finalement reporté l’échéance à l’été 2025. L’objectif du club entraîné par Roberto De Zerbi est de recruter Paul Pogba lors du mercato estival tant que cela est encore possible. Sauf que d’autres clubs ont bien l’intention de boucler le dossier dès maintenant.

Mercato OM : Paul Pogba se rapproche de la MLS, un dossier à oublier pour Marseille ?

Malgré l’intérêt européen, avec l’OM en tête, Paul Pogba semble privilégier un départ vers les États-Unis. Selon des informations rapportées par talkSPORT, le milieu de terrain français, qui possède une résidence à Miami, serait attiré par la perspective de rejoindre la MLS. L’Inter Miami, club de Lionel Messi, apparaît comme une option séduisante pour le joueur de 32 ans.

Cependant, d’autres franchises comme le Los Angeles FC, où évoluent ses compatriotes Hugo Lloris et Olivier Giroud, pourraient également être sur les rangs. Cette orientation vers la MLS offrirait à Pogba un nouveau départ dans un environnement moins médiatisé, propice à une relance de sa carrière. Une nouvelle qui ne fait pas les affaires de l’Olympique de Marseille.

Les clubs européens en retrait sur le dossier Pogba

L’intérêt initial de l’OM et d’autres clubs européens pour Paul Pogba semble s’être estompé. Les interrogations sur sa condition physique après une longue période d’inactivité et les exigences salariales du joueur auraient refroidi certains prétendants. De plus, la perspective d’une adaptation rapide au plus haut niveau européen après une telle absence constitue un pari risqué que peu de clubs sont prêts à tenter.

Opter pour la MLS permettrait à Pogba de se relancer dans un championnat en pleine croissance, tout en bénéficiant d’un cadre de vie attractif. Cette décision offrirait également au joueur une exposition médiatique différente, loin de la pression intense des championnats européens. Pour l’Olympique de Marseille, cette orientation signifie la nécessité de réévaluer ses options sur le marché des transferts pour renforcer son milieu de terrain en vue des prochaines échéances.

Le mercato OM a été très animé cet hiver avec quelques départs mais surtout des arrivées de taille. Mehdi Benatia a réussi le gros coup en obtenant les signatures d’Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Les deux Algériens laissent déjà de très bonnes impressions avec notamment le premier qui a déjà inscrit 2 buts et inscrit 3 passes décisives en 3 matchs. Si la piste Paul Pogba venait à s’éloigner, l’OM n’aurait pas de quoi nourrir tant de regrets.