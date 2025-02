Ce week-end, le Stade de Reims, dirigé par l’entraîneur intérimaire Samba Diawara, a essuyé une nouvelle défaite (0-1) face à Angers SCO, portant sa série à 11 matchs sans victoire. Face à cette situation préoccupante, le technicien malien a annoncé qu’une réunion est prévue cette semaine avec les dirigeants du club pour discuter de l’avenir de l’équipe.

Une défaite de trop : les dirigeants du Stade de Reims expriment leur colère

Alors que la saison touche à sa fin, la spirale négative du Stade de Reims continue d’inquiéter. Le club champenois pointe actuellement à la 14e place de la Ligue 1 avec 22 points, soit seulement quatre unités d’avance sur le premier relégable, l’AS Saint-Étienne (18 pts).Depuis le 10 novembre 2024, le Stade de Reims n’a remporté qu’un seul match en Ligue 1. Son bilan est alarmant : 6 défaites et 5 matchs nuls sur ses 11 dernières rencontres. Cette série noire a d’ailleurs conduit au départ de Luka Elsner lors du mercato hivernal.

Malheureusement, l’arrivée de Samba Diawara n’a pas suffi à redresser la situation. Sur le terrain, les Rémois manquent de cohésion, d’agressivité et de justesse pour espérer un renouveau. La récente défaite face à Angers SCO semble être la goutte d’eau qui fait déborder le vase. En conférence de presse, Samba Diawara a confirmé qu’une réunion décisive avec les dirigeants est prévue pour évoquer l’avenir du club.

Stade de Reims : une réunion d’urgence prévue entre Samba Diawara et les dirigeants 3

Samba Diawara affiche sa déception et son inquiétude

Lors de son intervention médiatique, Samba Diawara n’a pas caché son inquiétude quant à l’état d’esprit de son équipe : « Le talent est présent, je ne pense pas qu’il ait disparu en quelques mois. La seule différence, c’est qu’on formait une équipe qui n’existe plus. C’est malheureux à dire, mais c’est un constat. Quand on regarde le Stade de Reims jouer, on ne voit pas une équipe. Et c’est un problème majeur pour un club qui lutte pour son maintien en Ligue 1. »

Selon lui, le redressement du club ne dépend pas seulement de lui, mais aussi des joueurs, qui doivent s’impliquer davantage et respecter les consignes tactiques : « Si j’avais les solutions, je vous les donnerais. Pour gagner des matchs, cela ne peut pas se faire seul, cela doit se faire collectivement. Et ce collectif, aujourd’hui, n’existe pas », a conclu l’entraîneur intérimaire du Stade de Reims.