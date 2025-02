Mercato AS Monaco : Le PSG formule une incroyable offre pour Maghnes Akliouche

Lié à l’AS Monaco jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche intéresse le PSG en vue du prochain mercato estival. Le club de la capitale serait même déjà passé à l’offensive pour le milieu offensif de 22 ans.

Mercato AS Monaco : Maghnes Akliouche, priorité du mercato estival du PSG

Le Paris Saint-Germain a fait de Maghnes Akliouche sa principale cible pour le prochain mercato estival. Luis Enrique et Luis Campos sont séduits par son profil de milieu de terrain technique et créatif. Des discussions importantes sont à venir avec l’AS Monaco pour négocier les modalités d’un éventuel transfert.

La concurrence s’annonce rude, puisque l’AC Milan, le FC Barcelone, Manchester United, le Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam seraient également intéressés, mais le PSG semble déterminé à recruter le jeune talent monégasque pour renforcer son entrejeu et préparer l’avenir. D’après le compte Twitter PSG Inside Actus, Maghnes Akliouche est bel et bien la priorité du PSG pour le prochain mercato d’été.

Une information confirmée par le journaliste Romain Collet-Gaudin : « Monaco est prêt à vendre et le joueur souhaite rejoindre Paris ! » Pour parvenir à ses fins dans ce dossier, le Paris SG serait prêt à procéder à un échange de joueur.

Kang-In Lee contre Maghnes Akliouche ?

Séduit par le profil de Maghnes Akliouche, le Paris Saint-Germain serait déjà en discussions avancées avec l’AS Monaco. Le club de la Principauté ne serait pas opposé à une vente, tandis que l’international espoir français verrait d’un bon œil un transfert vers la capitale française, ce qui pourrait faciliter les négociations.

Selon PSG Inside Actus, les dirigeants parisiens envisageraient de vendre Kang-In Lee pour financer l’arrivée du natif de Tremblay-en-France. Arrivé l’été dernier en provenance de Majorque, Kang-In Lee dispose d’une belle cote sur le marché, ce qui pourrait permettre au PSG de dégager les fonds nécessaires pour boucler l’opération Akliouche.

Toujours selon la même source, Luis Campos, conseiller sportif au Paris SG, pourrait aussi proposer à l’AS Monaco de récupérer le milieu offensif sud-coréen plus un chèque pour laisser partir Akliouche. Affaire à suivre…