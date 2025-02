PSG Mercato : Manchester United frappe un très gros coup au Paris SG

Le coup dur annoncé l’été passé est désormais confirmé au PSG. Manchester United réalise une opération exceptionnelle au sein de l’organigramme du Paris SG. Explications.

PSG Mercato : Marc Armstrong quitte le Paris SG pour Manchester United

C’était dans l’air depuis plusieurs mois déjà : Marc Armstrong, figure emblématique de la stratégie commerciale du Paris Saint-Germain depuis 2018, va quitter le club dans les prochaines semaines, selon The Athletic. Le directeur du marketing, qui a joué un rôle essentiel dans la transformation du PSG en une marque mondiale, va rejoindre Jean-Claude Blanc à Manchester United, où son arrivée serait d’ores et déjà actée.

Sous sa direction, le Paris Saint-Germain est devenu l’une des marques les plus puissantes du football, attirant de grands sponsors et multipliant les partenariats avec des entreprises de renom. Armstrong a su faire du PSG un acteur incontournable sur la scène médiatique et commerciale, tant en France qu’à l’étranger. Son départ laisse forcément un vide important dans l’organigramme du club de la capitale française.

ℹ️ ManUnited a conclu un accord (payant) pour recruter Marc Armstrong. Le club anglais s'apprête à nommer Marc Armstrong au poste de directeur commercial.



🗞 The Athletic pic.twitter.com/C7lKrTStaD — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) February 16, 2025

À Paris, la question de son remplacement se pose. Son rôle est crucial dans le projet du Paris SG, même s’il est moins visible que celui des joueurs ou de l’entraîneur. Nasser al-Khelaïfi devra désormais lui trouver un successeur à la hauteur pour maintenir cette dynamique commerciale florissante.