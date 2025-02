Arrivé cet hiver pour renforcer l’attaque du Montpellier HSC, Andy Delort peine à s’imposer, une situation qui intrigue les supporters. Interrogé par Midi Libre, l’international algérien a expliqué les raisons de son début de saison compliqué depuis son retour à Grammont.

Andy Delort évoque son adaptation au MHSC

En difficulté depuis le début de la saison, le Montpellier HSC a cherché à renforcer son secteur offensif face aux contre-performances d’Akor Adams. Jean-Louis Gasset a donc misé sur le retour d’Andy Delort, ancien joueur du club, qui évoluait récemment au MC Alger. Attendu comme un renfort clé pour dynamiser l’attaque montpelliéraine, l’Algérien n’a toutefois pas encore trouvé le chemin des filets.

Après trois matchs de Ligue 1, Delort reste muet devant le but, ce qui commence à inquiéter les supporters, alors que le MHSC lutte pour son maintien. Lors d’une interview, l’ancien attaquant de l’OGC Nice s’est exprimé sur sa situation : « Je me sens bien, je n’ai pas forcément les occasions que j’aimerais avoir, mais comme d’habitude, je me bats et j’essaie d’apporter ce que je peux. »

Montpellier HSC : Andy Delort se confie sur ses débuts difficiles au MHSC 3

Une urgence grandissante pour le Montpellier HSC

Le retour en forme d’Andy Delort pourrait être un atout majeur pour le MHSC, qui vient d’essuyer une lourde défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-4). À 12 journées de la fin de la saison 2024-2025, la situation devient critique pour Jean-Louis Gasset et son équipe, actuellement en zone rouge.

Malgré cette pression, le technicien français de 70 ans reste confiant et croit au maintien du club. Mais pour espérer s’en sortir, les joueurs doivent montrer plus d’engagement et de détermination. C’est d’ailleurs le message qu’Andy Delort a adressé à ses coéquipiers : « On voit que les équipes autour de nous ne lâchent rien. À nous d’essayer de gratter des points. On sait que ça va être dur, mais c’est ce qu’il faut faire. »