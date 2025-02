Coup de tonnerre au Real Madrid : Vinicius Junior au PSG ?

Le feuilleton Vinicius Junior continue de faire couler beaucoup d’encre. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’attaquant brésilien pourrait quitter les rangs du Real Madrid. Le PSG, flairant l’opportunité, serait prêt à revenir à la charge pour le joueur de 24 ans.

Mercato PSG : Vinicius Junior en perte de vitesse à Madrid ?

Longtemps considéré comme le fer de lance de l’attaque du Real Madrid, Vinicius Junior traverse une période plus délicate. Ses performances en demi-teinte et l‘arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole semblent reléguer le Brésilien au second plan.

Plus inquiétant encore pour les Merengues, Vinícius aurait récemment rejeté une offre de prolongation de contrat, alors que son engagement actuel court jusqu’en 2027. Cette situation tendue alimente les rumeurs de départ.

Les agents de Vinicius ont déjà entamé des discussions informelles avec le Paris Saint-Germain, tout en restant en contact avec le Ministère des Sports saoudien, explorant ainsi toutes les options, y compris celles de l’Arabie saoudite, où des clubs comme Al-Hilal et Al-Ahli sont prêts à sortir le chéquier.

Le Real Madrid prépare la succession de PSG en embuscade

Le Real Madrid envisage de se séparer de Vinicius Junior, dont les exigences salariales bloquent les discussions. L’Arabie saoudite pourrait faire une offre XXL pour attirer le Brésilien. Gyökeres, une cible à 100 M€ pour Madrid. Pour remodeler son attaque, Florentino Pérez veut repositionner Mbappé à gauche et recruter un avant-centre de haut niveau. Viktor Gyökeres est la priorité, mais son transfert coûterait 100 millions d’euros, une somme que le Real Madrid pourrait financer en vendant Vinicius. Affaire à suivre…